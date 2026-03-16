Salud y Ayuntamiento se alían con la Fundación Aladina para impulsar el gimnasio oncológico pediátrico de La Arrixaca

Presentación de la campaña ‘El Pañuelo de la Huerta’ - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria 'El Pañuelo de la Huerta' de la Fundación Aladina regresa este año a las calles de Murcia con el objetivo de financiar la construcción de un gimnasio oncológico pediátrico en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo conjunto de la Comunidad y el Ayuntamiento, invita a los ciudadanos a lucir una edición especial del pañuelo huertano con sus trajes típicos durante las próximas Fiestas de Primavera, que arrancarán el próximo 6 de abril.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Bienestar, Familia y Salud, Pilar Torres, han reafirmado el apoyo institucional a la Fundación Aladina en este proyecto que creará un espacio de 400 metros cuadrados en la segunda planta del hospital.

El objetivo es mejorar el bienestar de los cerca de 50 niños que cada año son diagnosticados de cáncer en la Región de Murcia mediante la creación de una zona diáfana y con luz natural, donde profesionales especializados dirigirán sesiones de ejercicio físico y deporte adaptado como parte fundamental del tratamiento.

La recaudación obtenida en las barracas de las Peñas Huertanas y comercios colaboradores se destinará íntegramente a este gimnasio, la instalación de este tipo más grande de España ubicada dentro de un centro sanitario.

El proyecto de Fundación Aladina profundiza en la estrategia de humanización hospitalaria ya iniciada con la realidad virtual en resonancias o la adecuación de salas para familias en la UCI pediátrica

La campaña de este año cuenta con un spot publicitario protagonizado por los jóvenes pacientes Roma (3 años) y Ernesto (16 años), junto a la Reina de la Huerta 2025, Alba Franco. El proyecto cuenta además con el respaldo de la Federación de Peñas Huertanas, la Agrupación Sardinera.

Los pañuelos solidarios pueden adquirirse en establecimientos colaboradores y en todas las barracas de las Peñas Huertanas, así como en la web 'latiendadealadina.org'.

Para dar visibilidad a la causa, se realizará un buzoneo informativo en el entorno de las barracas y se instalarán mupis y banderolas por todo el municipio, animando a los participantes a compartir su apoyo en redes sociales bajo el hashtag #PañueloChallengeAladina.

Pedreño ha destacado que el gimnasio "será un entorno perfecto para que los niños y adolescentes realicen sus sesiones de ejercicio físico personalizado y deporte, en contacto visual con la naturaleza, en un espacio diáfano y transformable, lleno de energía y color y con mucha luz natural".

Por su parte, Guillén ha recordado que la Fundación Aladina trabaja en más de 22 hospitales en toda España, entre ellos el Virgen de la Arrixaca, y ha puesto en valor el apoyo de las instituciones, empresas y la ciudadanía para "seguir consiguiendo objetivos y cumpliendo sueños".