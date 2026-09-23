Salud inicia la vacunación escolar contra la gripe en murcia, que este año se amplía hasta los 11 años - CARM

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha iniciado este miércoles la vacunación contra la gripe de la población infantil en los propios centros educativos mediante una dosis intranasal, una campaña que este año se ha adelantado ante la previsión de una temporada gripal más temprana y que amplía la inmunización escolar hasta los menores de 11 años.

La medida permitirá vacunar a más de 71.000 escolares en los centros educativos, frente a los más de 55.000 niños de entre 2 y 9 años vacunados el pasado curso. La población escolar a la que se dirige la campaña supera los 160.000 alumnos. Además, la vacuna se ofrecerá en los colegios a más de 29.000 docentes, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, y el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, han visitado este miércoles el CEIP San Andrés con motivo del inicio de la campaña. Ayala ha señalado que la vacunación infantil busca proteger a los menores y "reducir la transmisión comunitaria", mientras que Marín ha destacado que la medida contribuye a "reducir los contagios" y las ausencias escolares.

La Consejería de Salud también ofrece la vacunación en los centros de salud a 19.800 niños de entre seis y 24 meses, mientras que la campaña para el resto de población diana, como mayores de 60 años, embarazadas, personas con factores de riesgo y personal sanitario, comenzó el pasado lunes junto con la vacuna adaptada frente al Covid-19. La decisión de adelantar la campaña responde, según Ayala, al incremento de la gripe observado en otras comunidades y a la previsión del Centro Nacional de Epidemiología de que España pueda entrar en fase epidémica a mediados de octubre.