Salud inicia este viernes la vacunación de jóvenes de 20 a 29 años

Entre la última semana de julio y la primera de agosto, comenzará la vacunación de los mayores de 12 años

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado que este viernes comenzará en la Región de Murcia la vacunación de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, que es gran parte del porcentaje de la población que está viendo cómo se incrementan los contagios.

Además, entre la última semana de julio y la primera de agosto, comenzará la vacunación de los mayores de 12 años, según las vacunas que vayan llegando", ha señalado López Miras en una entrevista concedida a RNE recogida por Europa Press.

"Intentaremos acelerar todo lo posible esa campaña de inmunización, según las vacunas que vayan llegando", según el presidente murciano, quien ha señalado que le gustaría tener una previsión de las vacunas que van a llegar. "Vamos mes a mes y no tenemos más previsión que la que cada 15 días nos da el Ministerio". Así, ha reclamado una previsión "más amplía" para establecer el programa de vacunación".

"Desde luego, si llegan vacunas suficientes para que antes de que se inicie el curso el 6 de septiembre estén todos los mayores de 12 años vacunados, en la Región de Murcia lo estarán", ha asegurado.

AUMENTO DE LA INCIDENCIA

López Miras ha reconocido que la incidencia está subiendo "de forma descontrolada en toda España" y, de momento, ha señalado que la Región es la segunda comunidad con menor incidencia del coronavirus. "Pero vemos que la incidencia se incrementa cada día de una forma que nos preocupa", según el presidente murciano.

"Hemos tomado decisiones que afectan directamente a aquellos sectores que más frecuenta la población joven, que es la que está ahora mismo prácticamente monopolizando este incremento de contagios", según López Miras en referencia al ocio nocturno. Espera que con estas medidas "quirúrgicas" se pueda frenar la subida de contagios.

No obstante, ha destacado que el Gobierno murciano está siempre a expensas de lo que le recomiendan los técnicos en las reuniones semanales del Comité Covid, y ha admitido que si hay que tomar más medidas, su Ejecutivo las "irá tomando".

"Estamos en una época de incertidumbre en la toma de decisiones por dejación del Gobierno central", según López Miras, quien recuerda que en la Comunidad Valenciana sí han sido ratificadas las medidas que proponía y en otras comunidades no. No obstante, ha advertido que el Gobierno murciano tomará las medidas "que sean necesarias" y seguirá incrementando la vacunación".

Ha admitido que, en una "catástrofe sanitaria" como la que se ha vivido, "lo primero que hay que hacer es proteger a los más vulnerables". Por tanto, si las vacunas son recursos limitados, cree que "hay que priorizarlos en los más débiles y vulnerables, empezando por la franja de edad superior, que es la que más afección tiene cuando se infecta".

Por tanto, cree que la decisión de iniciar la vacunación de mayor a menor edad "ha sido adecuada" en un contexto de crisis sanitaria en la que los recursos sanitarios "son limitados".

Al ser preguntado por lo que ha fallado para que se produzca esta quinta ola del virus, López Miras cree que ha sido una combinación de "varias cosas". Y es que, considera que "durante demasiado tiempo, 16 meses, la población ha estado sometida a restricciones" y, al final, "hay un cansancio pandémico, con mucha gente joven agotada". No obstante, ha estimado que "esto no es justificación alguna para no cumplir las restricciones".

Por otro lado, cree que ha faltado "participación y cogobernanza entre administraciones". Ha recordado, por ejemplo, que el 26 de junio, cuando comenzó el incremento de los contagios, el Gobierno de España decidió de forma "unilateral" la no obligatoriedad de la mascarilla, a pesar de que algunas comunidades entre las que estaba Murcia propusieron la eliminación progresiva del uso obligatorio en espacios públicos, durante el mes de julio, en función de cómo progresara el plan de vacunación.

En cambio, la ministra consideró que "no se daban las circunstancias adecuadas para ello". Solo 24 horas después, lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "anunció de forma unilateral el fin del uso obligatorio de la mascarilla el 26 de junio, sin explicar los criterios epidemiológicos o sanitarios que respaldan esa decisión".

A su parecer, se trata de decisiones que "invitan a un optimismo y una sensación de confianza que no es real; como decir que hemos vencido al virus o que vamos a salir más fuertes". A su juicio, todas las administraciones tienen que lanzar de forma unida el mismo mensaje: "que aún estamos sumidos en una pandemia y que la responsabilidad es más crucial que nunca".

Al ser preguntado por si es necesario que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias al aire libre, López Miras cree que "todo depende de la situación epidemiológica". Y es que cree que, "evidentemente, hay que implementar medidas" si se roza una tasa de incidencia de 500 y la incidencia entre los jóvenes es superior a los 2.000, porque "no se ha vivido una situación similar en los últimos 16 meses de pademia.

Por eso, cree que "hay que sentarse, tomar decisiones de país y escuchar a los técnicos". En su opinión, "no puede ser que la ministra de Sanidad, en el Consejo Interterritorial de la semana pasada, dijera que el Gobierno de España no iba a tomar ninguna decisión y que iba a acompañar a las que tomaran las comunidades autónomas".

CAMPAÑA TURÍSTICA

Respecto a la temporada turística, ha señalado que "no hay temor al colapso" de la ocupación hospitalaria, a diferencia de ocasiones anteriores. Por eso, ha considerado un "error" las voces de algunos ministros que dicen que la toma de decisiones "no debe basarse tanto en la incidencia como en otros parámetros".

"Si bien es cierto que no hay un colapso hospitalario, es fundamental para la economía y para la salida de esta crisis", según el presidente murciano, ya que "tenemos un problema si hay países como Francia, Alemania, Bélgica, Marruecos o Reino Unido que nos ponen en la lista negra del turismo y recomiendan que no se viaje a España".

Ha destacado que es algo que "ya se está notando" a pesar de que la Región de Murcia, "afortunadamente", roza el 80% de las reservas hoteleras para lo que resta de julio y agosto. "Pero para una Región en la que su principal mercado turístico extranjero es el Reino Unido, que este país nos ponga en la lista negra en cuanto a turismo para sus ciudadanos, es un contratiempo sin duda", ha concluido.