Salud ofrece nuevos cursos online para que los padres enseñen a sus hijos a prevenir el consumo de alcohol

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ofrece un nuevo curso online que tiene como objetivo enseñar a los padres a evitar el consumo de alcohol en las familias de la Región. Bajo el nombre 'Prevenir desde pequeños: Curso destinado a padres y madres para la prevención del consumo de alcohol de sus hijos e hijas', esta formación se aconseja especialmente a progenitores con hijos que no han alcanzado la adolescencia o están en ella, a fin de evitar los problemas producidos por el consumo de bebidas alcohólicas entre jóvenes.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de diciembre, a través de Internet, en www.e-drogas.es (Portal e-drogas - Inicio), donde se ofrecen recomendaciones para que los padres reflexionen sobre su responsabilidad en la educación de los hijos, con especial atención en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

El curso de autoformación es de carácter gratuito y tiene una duración de 50 horas. Todos los temas del curso cuentan con un vídeo de apoyo que explica de forma práctica las consecuencias de algunas pautas educativas o de la ausencia de estas, e incluye tareas para realizar en casa y cuestionarios de autoevaluación.

Esta guía orienta para actuar ante ciertas situaciones y evitar los problemas que produce el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes. Entre otras materias de interés, aborda el conocimiento que los jóvenes y los padres tienen sobre el alcohol, enseña a establecer límites y cómo ayudar a los hijos a tomar conciencia de sus riesgos. También se estudian diferentes estilos educativos y cómo influyen en el comportamiento de los menores.

Para poder acceder a esta formación solo se precisa saber navegar por Internet y utilizar el correo electrónico, así como disponibilidad de 4 o 5 horas semanales que dedicar a las actividades. En el diseño técnico y pedagógico del curso y de los materiales didácticos ha participado personal de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS).