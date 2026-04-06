Salud organiza un dispositivo especial de atención de emergencias para el Bando de la Huerta

El Centro Coordinador de Urgencias se refuerza con más personal para atender todas las incidencias - CARM

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región, dependiente de la Consejería de Salud, ha organizado un dispositivo especial de refuerzo de recursos humanos y materiales para garantizar una correcta asistencia sanitaria este martes en Murcia, con motivo de la celebración de la festividad del Bando de la Huerta.

La finalidad de este operativo es poder prestar atención inmediata y eficaz ante cualquier suceso que tenga lugar durante la jornada festiva, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Desde la Consejería de Salud se pide prudencia para disfrutar de esta fiesta sin excesos y se solicita la cooperación de los ciudadanos para agilizar el trabajo de los profesionales que integran este dispositivo.

La mayoría de las atenciones sanitarias en esta jornada son originadas por intoxicaciones etílicas, heridas, síncopes o lipotimias y traumatismos.

Los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias del 061 de la capital se reforzarán con un hospital de campaña en el Jardín del Malecón con personal de enfermería, médico y técnicos en emergencias sanitarias, así como un puesto sanitario dentro del patio de la Merced; todo ello para poder atender a pacientes en observación y primera atención, con el objetivo de descongestionar las puertas de urgencias de los hospitales de la capital.

Por otra parte, se dispondrá de dos Unidades Medicalizadas de Emergencias, integradas por médico, enfermero y técnico en emergencias.

Un vehículo de intervención rápida, dotado con enfermero y técnico de emergencias sanitarias, estará también preparado para llegar hasta lugares de difícil acceso y prestar la atención sanitaria in situ.

Además, el Centro Coordinador de Urgencias se refuerza con un médico coordinador, un enfermero y un técnico en emergencias sanitarias.

El enfermero coordinador del centro, designado en exclusiva para este evento, será el encargado, bajo la supervisión del coordinador médico jefe de la guardia, de la gestión de todas las incidencias relacionadas con el Bando de la Huerta.

Este dispositivo extraordinario cuenta además con la colaboración de personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y de voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja y de Protección Civil de Murcia, que trabajarán en coordinación con profesionales del Servicio Murciano de Salud.

ATENCIONES EN 2025

El pasado año fueron atendidas 368 personas por el dispositivo sanitario de cobertura asistencial desplegado con motivo de la celebración del Bando de la Huerta. De este total, 198 intervenciones se realizaron a causa de intoxicaciones etílicas y 41 requirieron trasladados a los hospitales del Servicio Murciano de Salud.

La zona donde se registró más actividad fue el recinto de La Fica.

En el dispositivo sanitario participaron personal y medios materiales de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, Cruz Roja y Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia.