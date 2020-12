Salud pide cautela ante el remonte de los casos de COVID con Nochevieja y el Día de Reyes aún por celebrar

MURCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha vuelto a enviar una petición de máxima cautela a la ciudadanía, después de que los casos de contagios por coronavirus estén remontando con dos festividades aún por celebrar: la de esta noche y la de Reyes.

"No podemos relajarnos, no nos podemos permitir que de nuestra irresponsabilidad se deriven más contagios, más ingresos hospitalarios y más muertes. No es el momento de abrazos, de aglomeraciones ni descuidos", insisten desde Salud.

Y es que, aunque la vacuna ya se está administrando y es un paso más en la lucha contra la pandemia, "reducir la interacción social, limitar las salidas a lo esencial, sobre todo si se pertenece a un sector de mayor riesgo, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados, es ahora mismo, la mejor vacuna para asegurar nuestra salud y la de las personas que nos rodean", añade.

Aunque el COVID afecta más a los más vulnerables, como los mayores, recuerdan que este virus "no entiende de condiciones físicas ni edades. De nuestra prudencia depende su salud y el bienestar de todos".

Finalmente, Salud ha informado que el Servicio de Epidemiología no ofrecerá los datos sobre Covid-19 en la Región de Murcia mañana, 1 de enero. Se enviarán todos los datos actualizados el próximo día 2 (darán la información por separado, los datos correspondientes al día 1 y los datos correspondientes al día 2).