Salud recomienda que no se desplace a los pacientes a su cita o intervención si la climatología es adversa

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud recomienda que, si la climatología es adversa, no se desplacen los pacientes a su cita sanitaria o intervención, que será reprogramada para otra fecha.

Igualmente, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha decretado el cierre en la Comarca de Cartagena y Mazarrón de los servicios de atención temprana, centro de día para personas mayores, centro de día y de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad y centros sociales de personas mayores.

Por su parte, la medida de la Consejería de Educación y Formación Profesional, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y los ayuntamientos de las localidades afectadas, incluye a los centros educativos de enseñanzas no universitarias para el alumnado, personal docente y no docente, así como a los centros de Formación Profesional en horario de tarde, los centros con actividades de refuerzo educativo o Bachillerato nocturno, el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas y los Centros de Educación para Adultos.

Los centros donde se ha suspendido la actividad lectiva que cuenten con los medios necesarios podrán continuar las clases en modalidad virtual.

Mientras que los centros ubicados en localidades donde se mantiene la actividad escolar deberán prever la atención del alumnado ante posibles faltas de profesorado que no pueda desplazarse al centro educativo.

Asimismo, se considerará justificada la falta del profesorado que acredite la imposibilidad de asistencia a su centro por cortes de carreteras que impidan su desplazamiento.

Se solicita a la comunidad educativa que esté atenta a la página web y redes sociales de Educarm y del '1-1-2', donde se ofrecerán las novedades que puedan producirse por la evolución de la situación meteorológica.