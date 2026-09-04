Salvamento Marítimo rescata a 19 inmigrantes a 12 millas de Cabo de Palos

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo rescató en la tarde de este pasado jueves una embarcación con 19 inmigrantes en situación irregular a bordo a unas 12 millas náuticas de la costa de Cabo de Palos, en Cartagena, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La embarcación Salvamar Draco trasladó a los inmigrantes hasta Cartagena, donde fueron atendidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para su ingreso en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el inicio de los procedimientos de devolución.

La Delegación del Gobierno indicó que no dispone de más información sobre el operativo.