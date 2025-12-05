San Javier abre el plazo para instalar barras en la calle durante Tardebuena y Tardevieja

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha abierto el plazo para que los establecimientos hosteleros del municipio soliciten la autorización para instalar barras en la vía pública con motivo de las celebraciones de Tardebuena y Tardevieja.

Las bases, ya publicadas en la sede electrónica municipal, establecen de forma clara los requisitos y condiciones necesarias para garantizar unas fiestas seguras, accesibles y compatibles con el uso responsable del espacio público, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

En estas bases se establece que solo podrán presentar solicitud los titulares de establecimientos de hostelería y restauración con licencia de apertura vigente, inscripción en el registro sanitario y el resto de documentación requerida: solicitud oficial, plano o croquis de la barra, seguro de responsabilidad civil y declaraciones responsables de cumplimiento normativo. Además, cada establecimiento podrá presentar una única solicitud.

Las barras deberán ubicarse junto a la fachada del local, permitiendo el paso peatonal y respetando los accesos de emergencias, y será obligatorio cumplir con todas las medidas de seguridad alimentaria y de actividad recreativa: disponer de lavamanos o gel, contenedores de residuos, información de alérgenos, mobiliario seguro y acceso a aseos del local o instalación de aseos portátiles.

Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas a menores está estrictamente prohibida.

La instalación podrá iniciarse a partir de las 8.00 del día de celebración y deberá retirarse antes de las 12.00 horas del día siguiente, manteniendo la zona limpia durante todo el evento. Además, la ocupación del espacio público está sujeta al pago de la tasa municipal correspondiente.

El plazo para solicitar autorización es desde el 5 diciembre al 14, para Tardebuena, y hasta el 21 de diciembre para Tardevieja. Las autorizaciones se resolverán en un máximo de cinco días hábiles desde su presentación.

La presentación fuera de plazo supondrá la inadmisión de la solicitud.