San Javier acoge durante las Fiestas Patronales la campaña 'La Peña Recicla'

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier, junto a Ecovidrio, va a poner en marcha la campaña 'La peña recicla' durante durante las Fiestas Patronales para promover el reciclaje de vidrio entre todos los peñistas y vecinos del municipio.

La iniciativa, que se desarrollará durante los días 30 de noviembre y 6 de diciembre, reta a todas las peñas a participar en el concurso y competir entre ellas para reciclar el mayor número de kilos de vidrio posible durante estos días. La peña más recicladora se llevará un lote de productos de la tierra, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Para esto se colocará una báscula gigante en el Recinto Ferial donde los peñistas deberán acudir esos días en horario de 16.00 horas a 20.00 horas el domingo 30 de noviembre y de 11.00 a 19.00 horas, sábado 6 de diciembre, para pesar y reciclar sus residuos de envases de vidrio.

Varios educadores pesarán el vidrio y llevarán el control de kilos reciclados por cada una de las peñas, entregando un obsequio a todos los que participen.

Además, una ecopatrulla visitará los días 30 de noviembre y 6 de diciembre, en este mismo horario, las peñas festeras animando a que participen en el concurso y reciclen todos los envases de vidrio que generen.

Por otra parte, los peñistas podrán subir sus fotos más sostenibles a las redes sociales con el hashtag #LaPeñaRecicla.

DATOS DE RECICLADO DE VIDRIO EN SAN JAVIER

Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2024, los ciudadanos de la ciudad de San Javier reciclaron un total de 924.423 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 25,88 kilogramos de vidrio.

Respecto a la tasa de contenerización, la ciudad de San Javier se sitúa con una media de 112 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con más de 317 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados en la ciudad.