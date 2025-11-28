San Javier apuesta por el emprendimiento colectivo con la firma de un convenio estratégico con UCOMUR - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha suscrito hoy un convenio pionero con la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado a la Región de Murcia (UCOMUR), con el que pretende impulsar el emprendimiento colectivo, crear empleo estable y promover la economía social como motor de desarrollo local.

El acuerdo fue firmado en el Ayuntamiento por el alcalde, José Miguel Luengo y el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, en un acto al que asistió el concejal de Desarrollo Local y Hacienda, Héctor Verdú, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El convenio firmado hoy establece una línea de colaboración destinada a fomentar la creación de empresas cooperativas, asesorar a emprendedores del municipio, desarrollar programas formativos y acercar el modelo de economía social a la ciudadanía como alternativa real para generar trabajo de calidad.

El acuerdo incluye atención individualizada a personas emprendedoras, con especial foco en mujeres y personas en búsqueda de autoempleo, así como formación técnica específica , seminarios , charlas informativas y acceso a programas europeos vinculados a empleo y emprendimiento.

El Ayuntamiento se compromete así a poner a disposición de UCOMUR espacios públicos, como el Centro de Negocios de Activa San Javier, para la impartición de acciones formativas , sesiones de asesoramiento y desarrollo de acción vinculadas al convenio.