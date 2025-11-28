San Javier apuesta por el emprendimiento colectivo con la firma de un convenio estratégico con UCOMUR

San Javier apuesta por el emprendimiento colectivo con la firma de un convenio estratégico con UCOMUR - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 16:07

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha suscrito hoy un convenio pionero con la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado a la Región de Murcia (UCOMUR), con el que pretende impulsar el emprendimiento colectivo, crear empleo estable y promover la economía social como motor de desarrollo local.

El acuerdo fue firmado en el Ayuntamiento por el alcalde, José Miguel Luengo y el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, en un acto al que asistió el concejal de Desarrollo Local y Hacienda, Héctor Verdú, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El convenio firmado hoy establece una línea de colaboración destinada a fomentar la creación de empresas cooperativas, asesorar a emprendedores del municipio, desarrollar programas formativos y acercar el modelo de economía social a la ciudadanía como alternativa real para generar trabajo de calidad.

El acuerdo incluye atención individualizada a personas emprendedoras, con especial foco en mujeres y personas en búsqueda de autoempleo, así como formación técnica específica , seminarios , charlas informativas y acceso a programas europeos vinculados a empleo y emprendimiento.

El Ayuntamiento se compromete así a poner a disposición de UCOMUR espacios públicos, como el Centro de Negocios de Activa San Javier, para la impartición de acciones formativas , sesiones de asesoramiento y desarrollo de acción vinculadas al convenio.

