San Javier celebra la VI edición del Oktoberfest con ambiente bávaro y música en directo la próxima semana

SAN JAVIER (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

San Javier acogerá del 10 al 12 de octubre la sexta edición del Oktoberfest, organizada por la Peña El Cantazo con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier. El evento, que tendrá lugar en el recinto ferial del Polígono El Pino II, se ha consolidado como una de las citas más populares del municipio por su combinación de ambiente festivo, gastronomía alemana y carácter solidario.

El alcalde, José Miguel Luengo, considera que el Oktoberfest "es uno de los eventos más importantes y consolidados de San Javier" y ha subrayado el valor añadido de su "alma social", ya que parte de la recaudación irá destinada a Aidemar, Crece con Dabadá y Afacmur, asociación regional de familias de niños con cáncer.

La concejal de Festejos, Isabel Madrid, y el presidente de la peña organizadora, Ricardo Luna, han detallado la programación de esta edición, que se abrirá el día 10 con la tradicional ceremonia de apertura del barril a las 21.00 horas, a cargo del alcalde. La fiesta arrancará ese día a las 20.00 horas y se prolongará hasta las 2.00 de la madrugada. El día 11 el horario será de 12.00 a 2.00 horas, y el domingo 12, de 12.00 a 18.00 horas.

San Javier mantiene el reconocimiento como Oktoberfest oficial en la Región de Murcia, ofreciendo cervezas Paulaner en tres variedades (lager, trigo y tostada), además de versiones sin alcohol y sin gluten. La oferta gastronómica incluye salchichas alemanas, pollo asado, costillares y hamburguesas, todo apto para personas celiacas.

La programación musical contará con actuaciones de Los Vinilos, Aparatus Band, Kar P Diem, La Calle, Antonio Micol y Conecta2, además del espectáculo flamenco de la Escuela Jesús Quiles.

La entrada es gratuita y se espera la asistencia de miles de personas tanto del municipio como del resto de la comarca del Mar Menor. Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de música, tradición alemana y solidaridad.