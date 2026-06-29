San Javier guarda un minuto de silencio en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela

La corporación municipal del Ayuntamiento de San Javier guarda un minuto de silencio en apoyo a las víctimas de los terremotos de Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha guardado este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

La primera teniente de alcalde, María Dolores Ruiz, ha explicado que el acto se ha celebrado "para manifestar nuestro apoyo y solidaridad con las familias de todas las personas fallecidas en los terribles terremotos que han sacudido Venezuela".

A la concentración han asistido miembros de la corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento, agentes de la Policía Local y vecinos del municipio, entre ellos ciudadanos de nacionalidad venezolana, según informa el consistorio.

Durante el acto se ha recordado a las personas fallecidas, así como a los heridos y desaparecidos, entre los que también se encuentran varios ciudadanos españoles.

Asimismo, María Dolores Ruiz ha informado de que el colegio Sagrado Corazón de San Javier, gestionado por los Padres Dehonianos, congregación con presencia en Venezuela, ha puesto en marcha una iniciativa de apoyo para colaborar con las personas afectadas por esta tragedia.