San Javier inaugura un monumento de Nicolás de Maya para sellar su hermanamiento con el Entierro de la Sardina

Inauguración de la escultura, del artista Nicolás de Maya - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El municipio recibe este sábado a la Sardina con una llegada por "mar, tierra y aire" y una gran fiesta

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El municipio de San Javier ha inaugurado este viernes en el parque Almansa una escultura del artista Nicolás de Maya que simboliza el hermanamiento definitivo con la fiesta del Entierro de la Sardina, conmemorando así las tres ocasiones históricas de 1997, 2016 y el presente 2026 en las que la localidad ha sido anfitriona del festejo, que este año celebra su 175 aniversario.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, José Miguel Luengo, los concejales de Cultura, David Martínez, y Fiestas, Isabel Madrid, y el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz, quienes han descubierto una pieza de mármol que representa una llama atravesada por una sardina con una leyenda alusiva al cariño del pueblo de San Javier hacia esta fiesta.

La festividad vivirá su jornada central este sábado, 14 de marzo, con una llegada programada por "mar, tierra y aire" que arrancará a las 11.00 horas desde el puente del Estacio en La Manga, para cruzar el Mar Menor y desembarcar en Santiago de la Ribera a las 12.00 horas con un despliegue aéreo cuyos detalles se mantienen en reserva, según ha informado el Ayuntamiento.

Un pasacalles sardinero recorrerá Santiago de la Ribera a partir de las 11.30 horas para culminar en la explanada con una gran sardinada y degustación de cerveza gratuita, retomándose la actividad por la tarde con un desfile que partirá a las 19.30 horas desde el cruce de Cuatro Picos hacia la plaza de España para el recibimiento oficial.

La celebración concluirá en la plaza de España con un acto de clausura a las 21.00 horas que dará paso a una velada musical con las actuaciones de 'Los Nº1 de Diego Martín' y los Dj Pillo y Mr Arbi, configurando una jornada que el alcalde ha invitado "a todo el mundo" a vivir.