San Javier informará desfavorablemente la declaración de interés público de la planta de biogás de El Mirado

SAN JAVIER (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha informado este martes que el Ayuntamiento emitirá una resolución desfavorable a la declaración de interés público de la planta de producción de biogás de la pedanía de El Mirador.

"La resolución, que se enviará a la Dirección General de Ordenación del Territorio, se sustenta tanto en aspectos técnicos, al contemplar la gestión de purines, como por la ausencia manifiesta de interés social", ha explicado José Miguel Luengo.

Luengo ha indicado que el proyecto presentado no respondía al modelo con el que se inició el proceso. "El hecho de que en la dieta del digestato de la planta de biometano existiese la posibilidad de gestionar purines, nos alertó de que este proyecto no debía tener encaje en San Javier ya que aquí no existen cebaderos de porcino que sustenten este tipo de instalación", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado como "aspecto fundamental del procedimiento" el hecho de que "ni la empresa promotora ni los empresarios del sector agrícola, que inicialmente mostraron interés, han acreditado el interés social que exige una decisión tan importante como esta para el futuro de nuestro municipio".

En este sentido ha añadido que nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para mostrar su apoyo al proyecto "ni particular ni empresas del sector primario han manifestado su apoyo al proyecto hasta hoy".

José Miguel Luengo ha resaltado que la resolución desfavorable llega tras un análisis sosegado, riguroso y responsable para San Javier que ahora "pone fin al proyecto de la planta de biometano en El Mirador".

Así, ha señalado que después de dos años transcurridos desde que Enagás Renovables presentará el proyecto de la planta en Javier, la población "sigue sin una información precisa, solvente y transparente capaz de alejar los temores que siguen siendo los mismos" y ha apuntado que las empresas promotoras de este tipo de infraestructuras "tendrán que hacer un gran esfuerzo en transparencia e información a la sociedad para que lleguen a ser realidad algún día".