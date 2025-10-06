San Javier obtiene 11 millones de euros en fondos europeos para nuevos proyectos en Santiago de la Ribera - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha conseguido una subvención de 11 millones de euros en fondos europeos del Plan de Actuación Integrado, que permitirá desarrollar nuevas infraestructuras y servicios en Santiago de la Ribera.

El proyecto ha sido elaborado con la colaboración del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA), entidad que ya participó en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) de 2016, a través de la cual se llevaron a cabo actuaciones como el Teatro de Invierno o los colectores de aguas pluviales en la Avenida Aviación Española.

Entre las intervenciones previstas destacan el Centro Cultural Aeronáutico de la Patrulla Águila, actualmente en obras; la culminación del paseo del Castillico; la conexión ciclista hasta el Centro Comercial Dos Mares; la modernización del sistema de transporte público, que mejorará la conexión con las pedanías; y el nuevo pabellón deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha subrayado que "estos fondos suponen un impulso económico importante para seguir mejorando la vida de los vecinos" y ha agradecido la implicación del personal técnico municipal, que ejecutó el 99,8% de la anterior convocatoria europea.

Luengo ha añadido que esta financiación "permitirá liberar recursos del presupuesto municipal, pudiendo ser destinados ahora a otras pedanías y proyectos locales", lo que facilitará continuar con la mejora de equipamientos y servicios en todo el término municipal.

Por su parte, la directora de CETENMA, Gemma Castejón, ha destacado que el resultado "es fruto de una planificación estratégica y del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y su equipo técnico".