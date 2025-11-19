San Javier organiza talleres, teatro y coloquios con motivo del 25N

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

San Javier ha preparado una serie de talleres, coloquios y representaciones teatrales para celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, el 25N.

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, ha presentado hoy el programa "pensado para sensibilizar, prevenir y ofrecer herramientas frente a la violencia de género", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La programación pretende "trabajar la autoestima, el autocuidado y las relaciones saludables, poniendo especial atención en la adolescencia, etapa clave para construir vínculos sanos", ha explicado.

Las actividades comenzaron ya con un taller grupal para adolescentes, 'Relaciones que suman, que no restan', celebrado en la concejalía de Juventud, que también acogerá el taller 'Relaciones saludables', el próximo 26 de noviembre. Además el este viernes se estrena el cortometraje 'Bye, bye tóxico', que ha elaborado un grupo de alumnas del IES Ruiz de Alda, en el que se "visibiliza este tipo de violencia entre los jóvenes", explicaba la concejala, que anunció su proyección en el resto de institutos.

El 25 de noviembre se leerá un manifiesto institucional en la plaza de España, frente al Ayuntamiento, arropado por una actuación de danza tematizada, por parte la Escuela municipal de Danza.

El jueves 27 de noviembre se visitará la plaza de la Igualdad Ana Orantes, "para recordar, como siempre que todos los 25 deben ser 25N". Ese mismo día, a las 18.30 horas, en la sala polivalente del edificio del Parque Almansa, se realizará una sesión de teatro seguido por un café coloquio con 'Vecina, ¿tiene un minuto?', Teatro para un vecindario vivo, protagonizado por Patricia González y Olivia Sánchez , con dirección de Pedro Ballester.

De manera paralela, estos días se pueden enviar los microrrelatos al concurso que cada año organiza la Biblioteca municipal de San Javier, sobre violencia de género, a través de sanjaviercontralaviolenciadegenero.blogspot.com donde también se pueden consultar las bases, subir el texto y leer los ya enviados.