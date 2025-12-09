San Javier presenta 'Una Navidad de cuento' con más de 100 actividades para toda la familia

El alcalde, José Miguel Luengo, y los concejales de Cultura, David Martínez, y de Comercio y Festejos, Isabel Madrid, presentan 'Una Navidad de cuento' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

San Javier ha presentado este martes el programa 'Una Navidad de cuento', que incluye más de 100 actividades para toda la familia desde este miércoles, 10 de diciembre, hasta el próximo 6 de enero, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Miguel Luengo, y los concejales de Cultura, David Martínez, y de Comercio y Festejos, Isabel Madrid, han presentado este martes la programación, que incluye espectáculos musicales, teatrales, magia, circo, talleres infantiles y un mercadillo navideño, entre otros, repartidas por todo el municipio.

El espíritu de los cuentos ambientará este año el centro neurálgico de la Navidad en San Javier, la plaza de España, donde se instalará el conocido como 'Belén de España', que se expone desde 1964 y es "uno de los más grandes de Europa", con 500 metros cuadrados de superficie y más de 2.000 figuras.

Martínez ha indicado que precisamente el belenismo es uno de los puntos fuertes de la Navidad en San Javier, municipio que ya se ha sumado, junto a otras ciudades españolas e italianas, a la candidatura de El Belenismo ante la UNESCO para que sea considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La ruta belenística incluye otros conjuntos como el Belén Marinero, en Santiago de la Ribera; el Belén de la Marquesa, que se instala en el vestíbulo del Ayuntamiento; el Belén de La Grajuela o el divertido belén de Playmobil, que se podrá ver en el Museo de San Javier, donde también se expondrá un original belén fabricado con piezas de ganchillo.

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

La Banda Sinfónica de San Javier ofrecerá el pregón de Navidad el 20 de diciembre en el Teatro de Invierno y abrirá un programa que dejará actuaciones como la de Coco Carmona & The Jazz Missioners, Curo Piñana, Laly Buew & The Up/Down Quintet, un espectáculo de circo 'El Círculo', el II Encuentro Navideño de Música Tradicional con el grupo de Coros y Danzas y el Grupo Rociero Arraigo y espectáculos de magia y humor como 'Gota', de Txema Muñoz, entre otros.

El Teatro de Invierno abrirá sus puertas esta Navidad con espectáculos infantiles como 'El Show navideño de la pandilla de Drilo', 'El Cascanueces' y 'Alicia en el barco de las maravillas'.

La pintura elegida este año para ilustrar la Navidad ha sido 'La Adoración de los Magos', de Giuseppe Bartolomeo Chiari, que adelanta la gran fiesta de Reyes Magos que cada año atrae a miles de personas a la plaza de España con un espectáculo de luz, sonido y muchas sorpresas.

En Santiago de la Ribera, los Reyes Magos llegarán por mar, como es tradicional antes de iniciar una cabalgata por las calles de la localidad, que albergará durante toda la Navidad un mercadillo que organiza la Concejalía de Comercio y que contará con un tren que lo conectará de manera continua con San Javier. El encargado de inaugurar el mercadillo será Papá Noel que llegará el jueves 18, a las 18.00 horas.

El mercadillo, en la explanada Barnuevo, será el epicentro de un programa de actividades para los más pequeños que se irá desarrollando a lo largo de la Navidad.

También en La Manga del Mar Menor habrá fiesta de Reyes Magos el 5 de enero, como colofón a un programa que incluye actividades infantiles, deportivas, una Nochevieja infantil y hasta un baño en el mar para empezar el 1 de enero.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha agradecido la labor de las distintas concejalías y colectivos culturales y musicales que participan activamente en la celebración de la Navidad en San Javier, al tiempo que ha invitado, junto a los concejales de Cultura y Festejos, a vecinos y visitantes a "dejarse llevar por la magia de la Navidad en San Javier".

Los programas de Navidad de todo el municipio se podrán consultar al detalle en la cartelería y programas que se repartirán en espacios y establecimientos públicos en próximos días, así como en las redes sociales municipales.