San Javier renueva el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia para 2026- 2029

Representantes de los municipios que han renovado el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia para 2026- 2029 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Juventud de San Javier ha acogido este martes el acto de renovación del distintivo Ciudad Amiga de la Infancia, otorgado por UNICEF España, que acredita el compromiso municipal con los derechos, el bienestar y la participación de niños y adolescentes.

En esta convocatoria, el reconocimiento se ha renovado para el periodo 2026-2029 y, además de San Javier, lo han recibido también los ayuntamientos de Beniel, Cieza, Lorquí, Mula, Murcia y Santomera.

Al acto ha acudido la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Concepción Ruíz, y la directora general de Infancias y Conciliación, María Luisa Lozano, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha señalado que renovar este reconocimiento "es una responsabilidad que San Javier lleva a cabo con gusto cada cuatro años" y ha remarcado que es una herramienta útil para mejorar. "Es necesario para estar al día de en qué situación se encuentran los niños y adolescentes", ha señalado, poniendo el foco en conocer la realidad del municipio y actuar con medidas concretas.

Durante el acto, Alicia Balsalobre, técnico del Ayuntamiento, ha explicado el informe elaborado desde el área de Derechos Sociales y Familia, 'Aproximación a un análisis sobre la infancia y adolescencia en el Municipio de San Javier', que ayuda a identificar necesidades, orientar prioridades y reforzar la planificación de las políticas municipales dirigidas a la infancia.

El evento lo ha cerrado la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, agradeciendo el trabajo de las técnicas de Derechos Sociales e indicando que este es ya el tercer Plan de Infancia que impulsa el municipio.

También ha dedicado un reconocimiento especial a la participación de los niños y niñas del CEIP Severo Ochoa, que han cantado una canción, y a la presencia de alcaldes y concejales de otros municipios que ya son Ciudad Amiga de la Infancia y quisieron acompañar esta renovación aunque en esta ocasión no les correspondiera renovar.

La concejala ha concluido apuntado que "hay que seguir trabajando por la infancia y adolescencia porque son el futuro".