San Javier urge al Miteco a ejecutar las obras de reparación en playas y servicios tras la dana Alice

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado este jueves una moción de todos los grupos municipales, excepto Vox, por la que instan al Consejo de Ministros a que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y sus organismos dependientes, se ejecuten "de forma urgente" las obras de reparación de playas y servicios públicos de su competencia tras la dana Alice.

El texto, que han suscrito PP, PSOE, Pleamar y Mixto, y sobre el que Vox se ha abstenido, también demanda la ejecución de las actuaciones necesarias para evitar problemas similares en el futuro y la modernización de las infraestructuras vinculadas al suministro y calidad del agua, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Asimismo, la moción se dirige también al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que inicie de manera urgente la tramitación y aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, tal y como prevé la Ley de Recuperación y Protección de la laguna salada.

En relación al Gobierno local, el acuerdo incluye la convocatoria de una reunión con todos los grupos políticos municipales y técnicos competentes para analizar las obras de infraestructuras hidráulicas y de drenaje ya ejecutadas, evaluar las acciones pendientes y realizar propuestas y aportaciones sobre nuevas actuaciones de urgencia.

DIEZ PARCELAS MUNICIPALES, A SUBASTA PÚBLICA

Además, el Pleno celebrado este jueves ha aprobado un expediente para la enajenación mediante subasta de diez parcelas de propiedad municipal de diversos tamaños, de uso residencial y comercial, ubicadas en diferentes planes parciales del municipio.

A partir de la semana próxima, toda la información relativa a las parcelas para poder pujar en la subasta estará disponibles en el perfil de Contratación del Estado.

Los precios de salida corresponden a la tasación externa realizada previamente, que calcula en cuatro millones de euros el valor total de los bienes a enajenar.

Los ingresos obtenidos a través del proceso de subasta pública se emplearán en la reubicación de suelo para servicios comunitarios como nuevas instalaciones deportivas, así como en obras de mejora en la protección contra inundaciones.

Este punto se ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Pleamar y Mixto y el voto en contra del PSOE.

III PLAN LOCAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2026-2030

Por otro lado, el Pleno ha aprobado el III Plan Local de Infancia y Adolescencia 2026-2030, que afianza la posición de San Javier como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocida oficialmente por Unicef desde 2016.

En palabras de la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, el nuevo Plan evidencia "el compromiso del Ayuntamiento con la infancia como prioridad" y supone "un avance en el impulso de planes locales de infancia y adolescencia e iniciativas que favorezcan el desarrollo de sus derechos".

El III Plan establece tres ejes estratégicos generales, como son favorecer el desarrollo de la infancia y adolescencia ejerciendo sus derechos y deberos bajo los principios de igualdad, solidaridad, no discriminación y participación, sensibilizar a la sociedad en los derechos de la infancia y prevenir, detectar, atender y paliar situaciones de vulnerabilidad y riesgo para el desarrollo integral de la infancia y adolescencia.

Este punto ha sido aprobado por todos los grupos políticos municipales, excepto Vox, que ha votado en contra.

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En la misma línea, también se ha dado luz verde a una moción por el Día Mundial Mundial de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre.

El Pleno ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos y en contra de Vox, la moción que recoge el compromiso por parte del Ayuntamiento con la promoción de una mayor y más eficiente inversión en la infancia, impulsando la asignación de recursos necesarios para avanzar en su protección contra todo tipo de violencia y adoptando modelos de trabajo para la prevención de la violencia contra la infancia a nivel local, propuestos por entidades como Unicef España.

El acuerdo incluye la voluntad para trabajar en aras de una sociedad más justa, con derechos, equitativa y protectora para todos los niños, niñas y adolescentes, reiterando el compromiso del municipio y del Ayuntamiento de San Javier en el marco del Día Mundial de la Infancia de 2025.

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, ha indicado que el próximo 20 de noviembre se celebrarán distintos actos conmemorativos como la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento, seguida de una sesión del Pleno Local de la Infancia y Adolescencia.

MEJORAS EN EL CEIP NUESTRA SEÑORA DE LORETO

El Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una moción de Vox, con una enmienda del PP, en la que se solicita al Gobierno regional distintas mejoras en el colegio Nuestra Señora de Loreto, uno de los centros educativos más antiguos del municipio, con 700 alumnos matriculados.

El acuerdo se dirige al Gobierno de la Comunidad Autónoma, que detenta la titularidad del centro, e incluye como primer punto la petición de ejecución de las obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares durante el verano de 2026, según la enmienda del PP.

La concejala de Educación, María José Bernal, ha informado en este punto del compromiso del consejero, Víctor Javier Marín, para iniciar el proceso de licitación de estas obras que se pretenden ejecutar en el verano de 2026.

Asimismo, se insta a la Comunidad a ejecutar obras en la pistas interiores del colegio y licitar la remodelación de las pistas polideportivas del patio; instalar un vallado de seguridad en el edificio 'C'; inspeccionar la seguridad de la pinada junto al edifico 'A' y mejorar el estado de suelo.

Otras peticiones incluidas en la moción se refieren a la ampliación de personal de limpieza y la licitación de la climatización del centro.

CONTRA EL ACUERDO COMERCIAL CE-MARRUECOS

El PP ha visto aprobada, con los votos a favor de Pleamar, la abstención del grupos Socialista y Mixto y el voto en contra de Vox, una moción en la que se insta a la Gobierno de la Nación a que rechace el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, que trabaje para proteger al sector agrícola y emprenda "cuantas acciones sean necesarias" para revertir los efectos negativos del mismo.

El texto incluye la garantía de la soberanía alimentaria para que Europa "sea capaz de abastecer a su población con alimentos seguros, de calidad, reduciendo la dependencia de terceros países, con importaciones sometidas a estrictos controles que puedan asegurar que los productos procedentes de terceros países cumplan exactamente las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores europeos".