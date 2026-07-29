San Pedro del Pinatar incorpora un nuevo vehículo policial para reforzar el patrullaje en playas

San Pedro del Pinatar incorpora un nuevo vehículo para reforzar el patrullaje en playas de Policía Local - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Policía Local, Pedro Antonio Vivancos, han presentado este miércoles un nuevo vehículo tipo 'buggy' de tres plazas, especialmente preparado para mejorar el patrullaje y facilitar el acceso de los agentes a zonas del municipio donde otros vehículos presentan mayores dificultades, principalmente la línea costera.

El nuevo vehículo ha supuesto una inversión de 28.554,97 euros y se enmarca en una subvención de 94.000 euros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para mejorar los medios materiales de la Policía Local con la que se han acometido además varias actuaciones en las instalaciones del Centro Integral de Seguridad, entre las que destaca la reforma de la sala de detenidos.

En cuanto al nuevo vehículo policial, se trata de un 'buggy' de tracción 4x4, chasis reforzado y dirección asistida, que tiene además de una capacidad de arrastre de 585 kilogramos, características que amplían la capacidad operativa de los agentes y permiten intervenir con mayor facilidad en espacios de difícil acceso.

El vehículo está completamente adaptado para uso policial e incorpora señalización óptico-acústica, sirena y prioritarios, cabrestante, maleta para transportar material operativo y rotulación policial de alta visibilidad.

El alcalde ha señalado que "la incorporación de este nuevo medio forma parte de la estrategia municipal para seguir reforzando la Policía Local, con más recursos y mejores herramientas para desarrollar su trabajo en defensa de la seguridad de los pinatarenses."

Del mismo modo, ha adelantado que próximamente se aprobará en la Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato para la instalación de la nueva red de cámaras de seguridad ciudadana.

Esta actuación se suma a las diferentes medidas desarrolladas durante los últimos años para mejorar los recursos y la capacidad operativa de la Policía Local, entre ellas la puesta en marcha de la nueva Sala 112 en el Centro Integral de Seguridad y la incorporación de nuevos agentes.

En materia de equipamiento, se han incorporado seis nuevos vehículos, además de medios técnicos como pistolas JPX, scooter, cinemómetro, radares informativos, sonómetro, nuevas emisoras, tablets y equipamiento informático.

A estas actuaciones se sumará la nueva red de alrededor de 150 cámaras de seguridad ciudadana que el Ayuntamiento está impulsando en distintos puntos del municipio y que supondrá un nuevo salto en prevención, vigilancia y capacidad de respuesta ante posibles incidencias.