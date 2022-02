Sánchez (PP) alerta de que los acuíferos están "saturados" y que es "inasumible abandonar" a la Región de Murcia

CARTAGENA (MURCIA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en materia de Agricultura y Agua del PP en el Congreso, César Sánchez, ha advertido en la Comisión especial de Agua de la Asamblea Regional que los acuíferos están "sobreexplotados, están saturados", por lo que se está afrontando una situación de dificultad en materia de agua.

Sánchez, que ha comparecido en el parlamento regional para hablar sobre la problemática del agua, ha advertido de que los caudales "no pueden cambiarse a discreción y por los caprichos de una ministra en un despacho de Madrid sin escuchar a nadie".

En ese sentido ha reivindicado que el Plan Hidrológico Nacional sea consensuado con todas las partes. "Es inasumible que se abandone a una Región como Murcia. Y es imprescindible que afrontemos la situación de dificultad que atraviesan hoy los acuíferos sobreexplotados", ha dicho.

Durante su intervención ha recalcado que espera que las alegaciones que ya presentaron los regantes al Plan "sean atendidas" y que también se escuche en este proceso al Gobierno regional.

Sánchez también ha apuntado que actualmente "no es posible" la autosuficiencia de las cuentas. "No es responsable obviar la realidad de las cosas porque evita que se puedan plantear soluciones a los problemas. No vamos a renunciar nunca a la solidaridad interterritorial y a la cohesión social de España", ha añadido.

A su juicio, es "imprescindible" tener en cuenta que hay entre 1800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una fuente de agua. "El mundo tendrá que hacer también frente a un déficit hídrico del 40% en un contexto de aumento significativo de la demanda que, previsiblemente, se incrementará en un 55% en 2050. Eso exige que las administraciones públicas hagan un esfuerzo", ha matizado.

Ha instado a que la nueva política de agua contribuya al desarrollo de los territorios. "Creo que no hay un problema en materia de agua, sino la suma de muchos a los que ningún rincón de España escapa". Es por eso por lo que ha vuelto a reclamar "solidaridad interterritorial" en este tipo de problemas.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Alfonso Navarro ha pedido no hacer un uso partidista del problema del agua, ya que "quien lo haga estará perjudicando al sector agroalimentario".

El diputado del Grupo Mixto Rafael Esteban ha reprochado al compareciente que el PP pacte con grupos políticos como VOX que "no creen en el cambio climático y que se oponen a la directiva marco de agua. Para ellos no hay límite", ha señalado

Desde VOX, Pascual Salvador ha incidido durante su intervención que "faltan soluciones". A su juicio, el trasvase del Ebro "solucionaría nuestros problemas", ha dicho antes de añadir que el Plan Hidrológico Nacional "no funciona, necesitamos un mensaje unitario en todos sitios".

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez ha expuesto que podrían utilizarse los Fondos Next Generation para construir nuevas infraestructuras. El parlamentario ha insistido en la necesidad de un Plan Hidrológico que fomente la interconexión de las cuencas.

Finalmente, desde el PP, Jesús Cano ha expuesto que se está ahora mismo en un "momento decisivo para todo el Sureste, todo depende de la decisión que se tome desde el Gobierno nacional sobre los planes hidrológicos". Espera que el Ministerio no apruebe los planes de cuenca sin tener en cuenta las alegaciones porque de ser así "el Levante de España lo va a pasar muy mal porque el trasvase Tajo. Segura corre un serio peligro".