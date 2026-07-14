La sandía de la Región superó los 120,6 millones de euros en exportaciones en 2025, un 8,8% más

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, visita una productora agrícola de Águilas - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La sandía de la Región de Murcia ha consolidado su posición como uno de los cultivos de verano más relevantes para la agricultura regional, con cerca de 4.000 hectáreas cultivadas y una producción prevista de más de 259.000 toneladas en la campaña 2026, y tras exportar en 2025 por valor de 120,65 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior.

Así lo ha destacado este martes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita a una productora agrícola de Águilas, donde ha hecho hincapié en "el liderazgo del sector y su creciente presencia en los mercados europeos", según ha informado la Comunidad.

Buendía ha señalado que la sandía de la Región de Murcia "es sinónimo de calidad, innovación y profesionalidad, gracias al trabajo de agricultores y empresas que han sabido adaptar su producción a las demandas de los consumidores, apostando por variedades cada vez más apreciadas en los mercados".

Del total de la superficie cultivada, 3.868 hectáreas corresponden a variedades sin pepita, que representan prácticamente la totalidad de la producción regional, con más de 251.700 toneladas previstas, mientras que el resto corresponde a sandía con pepita.

"La fortaleza del sector también se refleja en los mercados internacionales", ha afirmado el consejero.

El principal destino de la sandía murciana continúa siendo Alemania, que concentra cerca del 38% del valor exportado, seguida de Francia, Reino Unido y Países Bajos. Destaca especialmente el crecimiento experimentado en Francia, con un incremento superior al 31%, y en Suecia, donde las ventas se duplicaron respecto al ejercicio anterior.

Buendía ha subrayado que "estos datos demuestran la confianza que los consumidores europeos depositan en los productos de la Región de Murcia y refuerzan el papel de nuestro sector hortofrutícola como motor económico y generador de empleo".

Durante la visita, el consejero ha conocido de primera mano la evolución de la campaña y ha compartido impresiones con los productores sobre la situación del cultivo y los principales retos a los que se enfrenta el sector.

En este sentido, ha reiterado el "compromiso" del Gobierno regional con la agricultura y ha remarcado que el Ejecutivo autonómico "continúa trabajando para defender los intereses de los agricultores, impulsar la innovación y garantizar la disponibilidad de agua, un recurso imprescindible para mantener la competitividad de uno de los sectores que mejor representa la excelencia agroalimentaria de la Región de Murcia".