Santomera acoge del 14 al 17 de mayo el festival gastromusical 'The Burger Land'

Presentación del festival gastromusical ‘The burguer land’ en Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio de Santomera se convertirá la próxima semana en el epicentro de la gastronomía regional y la música con la llegada de 'The Burger Land', un festival de marcado enfoque gastromusical que se celebrará del 14 al 17 de mayo en el aparcamiento disuasorio El Polvorín-Hermanos Mateo.

El evento, que ya congregó a más de 50.000 personas en sus diferentes ediciones celebradas durante 2025 en Lorca, Águilas y San Javier, combina lo mejor de la cocina sobre ruedas especializada en hamburguesas gourmet con música en directo y la promoción de los productos de la Región de Murcia.

El concejal de Fiestas, Manolo Gálvez, ha presentado este viernes la iniciativa junto a sus organizadores y ha destacado que el evento será "uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de la Región de Murcia" durante esos cuatro días, según ha informado el Ayuntamiento.

'The Burger Land' reunirá a algunas de las mejores foodtrucks de España, con una propuesta diferenciadora: cada hamburguesa deberá incluir al menos un ingrediente de origen local, reforzando así el vínculo entre gastronomía y producto de proximidad.

Además de la oferta culinaria, el festival contará con una amplia programación musical. El escenario acogerá conciertos y sesiones DJ durante las cuatro jornadas para crear "el ambiente perfecto para disfrutar de una buena hamburguesa en mano".

Entre las actuaciones previstas destacan Roch and Party, el jueves 14; Perkiluisionist, el viernes 15; y Retropop, el sábado 16. También participarán los DJ de Black Tag Jonathan Castillo y Jungleo, el viernes y sábado, respectivamente.

Esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santomera y con el distintivo gastronómico '1001 Sabores de la Región de Murcia', reforzando el compromiso por visibilizar y poner en valor los productos autóctonos.

Gálvez ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta propuesta, que además de promover la cultura de la hamburguesa servirá como escaparate para impulsar el turismo local.

"La gastronomía se ha convertido en uno de los principales motores de la oferta turística de la Región, una auténtica seña de identidad que despierta el interés de visitantes nacionales e internacionales gracias a su autenticidad, calidad y variedad", ha señalado.

Asimismo, el edil ha destacado el poder de atracción de este evento, que estima una afluencia de cientos de personas diarias, lo que supondrá "un importante impulso económico y promocional para el municipio y su entorno".

En este sentido, ha subrayado que el binomio turismo cultural y gastronómico, junto a los lugares de interés turístico y patrimonial, constituye uno de los principales motivos de visita a la Región, remarcando el papel clave de la oferta gastronómica en la experiencia de quienes la visitan.