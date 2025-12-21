Santomera celebrará el 28 de diciembre la I Navirun, una nueva carrera popular navideña

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, ha presentado esta semana la prueba junto a miembros del Club Verna - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Santomera acogerá el próximo domingo 28 de diciembre la I Navirun Santomera, una nueva carrera popular de 5 kilómetros que nace con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia en un ambiente festivo y familiar durante las fechas navideñas. La prueba, organizada por el Club Atletismo Verna Santomera en colaboración con el Ayuntamiento, se desarrollará íntegramente en un circuito urbano, con salida y meta en la calle La Gloria, a la altura de la plaza Borreguero Artés.

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, ha presentado esta semana la prueba junto a miembros del Club Verna y ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta iniciativa que combina deporte, salud y ambiente navideño, consolidando al municipio como escenario de eventos deportivos abiertos a todas las edades.

La carrera absoluta dará comienzo a las 10.00 horas, mientras que a partir de las 11.15 horas se celebrarán las carreras infantiles, de carácter no competitivo, dirigidas a niños y niñas de entre 0 y 14 años, que recibirán una medalla conmemorativa por su participación. El recorrido constará de dos vueltas a un circuito de 2.500 metros, totalmente urbano, y la prueba contará con cronometraje mediante dorsal-chip.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) y podrán formalizarse hasta el jueves 25 de diciembre a las 23.59 horas. El precio de inscripción es de ocho euros para la carrera absoluta y 3 euros para las pruebas infantiles.

La organización entregará una camiseta técnica conmemorativa a todos los participantes, así como premios y trofeos para los primeros clasificados de cada categoría, tanto en modalidad masculina como femenina, además de reconocimientos especiales para la clasificación general y corredores locales.