Santomera comparte en 'Greencities 2025' en Málaga su apuesta por la sostenibilidad y la innovación

SANTOMERA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha presentado este jueves en la feria Greencities: Urban Intelligence & Smart Mobility 2025 el modelo de ciudad sostenible y resiliente que impulsa el municipio.

En su ponencia, titulada 'Santomera ciudad verde: de enclave agrícola a modelo sostenible' y enmarcada en las sesiones 'Casos de éxito de ciudades: experiencias que inspiran en gestión urbana', Martínez ha expuesto las principales líneas de actuación de un proyecto que persigue situar a Santomera como referente de bienestar, calidad de vida y respeto medioambiental.

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento desarrolla actualmente el proyecto 'Santomera: Esencia de Azahar', que contempla un Plan de Naturaleza Urbana, un Plan de Turismo Integral y un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, dando respuesta a los principales retos identificados en el Plan de Acción de la Agenda Urbana 2030.

Asimismo, ha destacado que el Consistorio ha invertido 1,5 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en la digitalización y mejora del ciclo del agua, lo que ha permitido alcanzar un rendimiento hidráulico cercano al 90 %.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Martínez ha subrayado también la importancia de avanzar hacia una movilidad "más limpia y accesible", citando como ejemplos la implantación de nuevos carriles bici y la puesta en marcha de un sistema de transporte a demanda, medidas que buscan reducir el tráfico rodado y facilitar alternativas sostenibles para la ciudadanía.

El alcalde se ha referido igualmente a otras actuaciones en marcha, como la solicitud de construcción de la circunvalación para desviar el tráfico pesado del casco urbano, la instalación de placas solares en los edificios municipales, la protección de los cuatro cabezos que rodean al municipio mediante su declaración como monumentos naturales, o la recuperación del patrimonio histórico y cultural, acompañada de la modernización de instalaciones deportivas y zonas públicas.

"El horizonte es claro: convertir Santomera en un auténtico remanso de paz y bienestar, un lugar donde progreso y naturaleza caminen de la mano, demostrando que incluso ciudades de tamaño medio pueden liderar la transición verde", ha afirmado Martínez.

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Además de su intervención principal, el primer edil ha participado en el 'Foro de Alcaldes e Innovación: Encuentro de líderes urbanos, sostenibilidad en políticas municipales', que ha reunido en Málaga a más de 100 ciudades, 200 entidades, 44 alcaldes y 150 expertos de 26 países.

Martínez ha tomado también parte en un encuentro organizado por la Red Innpulso, a la que pertenece Santomera, destinado a las Ciudades de Ciencia y la Innovación, un reconocimiento que "acredita el compromiso de la localidad con el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos mediante la innovación", han indicado.

La feria Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility 2025 es la principal cita de negocio, networking y conocimiento para empresas y gestores territoriales. Expertos, compañías tecnológicas, instituciones globales y gobiernos conectan en este encuentro para dar respuesta a los retos del desarrollo sostenible, ofreciendo soluciones avanzadas en sostenibilidad, movilidad y digitalización.