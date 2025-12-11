Santomera contará con un Agente Local de Innovación en su estrategia de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación'

SANTOMERA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera contará por primera vez con un Agente Local de Innovación, una figura técnica "clave" para modernizar la gestión pública, impulsar la participación ciudadana y la transparencia, y promover una cultura municipal más ágil, sostenible y colaborativa, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Su incorporación es posible gracias a la distinción del municipio como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', requisito indispensable para optar a esta ayuda, y a la subvención concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La concejala de Fondos Europeos, María Tornel, ha explicado que "este proyecto, alineado con la Agenda Urbana de Santomera, nos permite avanzar hacia una administración más accesible y eficiente, capaz de responder a los nuevos retos del municipio y a las demandas de la ciudadanía".

Tornel ha añadido que "la innovación se convertirá en un eje estratégico para transformar la manera en que se diseñan, gestionan y evalúan las políticas públicas locales".

La labor del nuevo Agente Local abarcará desde la elaboración y puesta en marcha del Plan de Innovación Municipal hasta la coordinación de iniciativas orientadas a impulsar la creatividad, la sostenibilidad y la mejora continua en el Consistorio.

Este perfil profesional fomentará la cooperación entre departamentos, promoverá proyectos de referencia y reforzará la relación con el tejido social y económico del municipio.

También asumirá un papel fundamental en la capacitación del personal municipal, introduciendo nuevas metodologías, herramientas digitales y formas de trabajo colaborativo que contribuyan a optimizar la prestación de servicios.

El proyecto prevé asimismo la organización de jornadas, talleres y espacios participativos que permitirán a la ciudadanía aportar propuestas y participar activamente en el diseño de una Santomera más eficiente, accesible e innovadora.

La puesta en marcha de plataformas digitales colaborativas facilitará una comunicación bidireccional entre vecinos y administración, reforzando la transparencia y abriendo nuevos canales para la toma de decisiones compartida.

Además, este trabajador colaborará en el proyecto 'Santomera en Movimiento: Innovación y Sostenibilidad para el Futuro', cuyo objetivo es activar la economía local desde principios de sostenibilidad, transformación y cohesión social, gracias a una subvención de 193.923 euros en la convocatoria estatal de impulso de la Agenda 2030 a entidades locales.

Esta iniciativa se enmarca en los proyectos impulsados en Santomera como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', distinción que reconoce el compromiso del Consistorio con el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos mediante políticas transformadoras.

Gracias a ello, Santomera forma parte de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), un espacio de colaboración donde se definen estrategias locales innovadoras y se comparten experiencias. Desde la Red se promueve el intercambio de buenas prácticas en la gestión municipal, así como iniciativas destinadas a acercar los proyectos públicos a la ciudadanía.