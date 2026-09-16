Santomera muestra en 'Greencities' sus avances en sostenibilidad, digitalización e innovación urbana

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, participa en el foro 'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha participado este miércoles en el foro 'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility', dentro del espacio 'Presentaciones de proyectos innovadores de los ayuntamientos en sus ciudades', donde ha expuesto las principales actuaciones que está desarrollando el Ayuntamiento para avanzar hacia un municipio más sostenible, innovador y conectado.

Durante su intervención, Martínez ha realizado un balance del proyecto 'DACUA II', una iniciativa que ha permitido modernizar, reforzar y digitalizar el ciclo urbano del agua gracias a una inversión de 1,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, según ha informado el Consistorio.

El alcalde ha destacado que esta actuación está permitiendo optimizar la gestión de un recurso esencial, mejorar la eficiencia de la red y avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente.

Entre las próximas actuaciones previstas, ha explicado la implantación de un nuevo sistema de monitorización de la calidad del aire mediante la instalación de cinco estaciones de sensorización ambiental distribuidas por diferentes puntos del municipio.

Este proyecto permitirá disponer de información continua y en tiempo real sobre parámetros ambientales.

Asimismo, Martínez ha adelantado que en las próximas semanas entrará en funcionamiento el servicio de taxi a demanda, una iniciativa destinada a mejorar la movilidad y la conectividad en el municipio, ofreciendo una alternativa de transporte más flexible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos.

Además, el primer edil ha explicado que Santomera desarrollará el 'Hub Municipal de Inteligencia Artificial y Gemelo Digital Económico', con una subvención de 2.259.790 euros, orientado a facilitar a las pequeñas y medianas empresas locales el acceso a capacidades avanzadas de inteligencia artificial y experimentación sin necesidad de realizar una inversión propia, gracias al esfuerzo del tejido empresarial.

"Queremos que Santomera siga situándose a la vanguardia de las políticas verdes, medioambientales y de innovación tecnológica. Nuestro objetivo es aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para prestar mejores servicios públicos y seguir construyendo un municipio más sostenible, accesible e inteligente", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que Santomera se ha consolidado entre las 128 ciudades más innovadoras de España tras incorporarse a la Red Innpulso y obtener la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento que pone en valor el compromiso municipal con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios públicos.

A ello se suma la reciente adhesión del municipio a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reúne a más de un centenar de entidades locales comprometidas con la modernización, la sostenibilidad y la innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía.

La participación de Santomera en Greencities se ha completado con la asistencia de Víctor Martínez al 'Foro de Alcaldes y Alcaldesas e Innovación-Encuentro de Líderes Urbanos', un espacio de debate e intercambio de experiencias entre responsables municipales de toda España.

'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' está considerado el principal foro nacional de negocio, conocimiento y networking en materia de ciudades inteligentes, sostenibilidad y movilidad. El encuentro reúne cada año a expertos, empresas tecnológicas, instituciones y administraciones públicas para abordar los principales retos del desarrollo urbano sostenible y presentar soluciones innovadoras para los municipios del futuro.