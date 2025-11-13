Santomera presenta la nueva edición del 'Plan B. Ritmo Joven', una agenda de actividades para menores y jóvenes

SANTOMERA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Los jóvenes y niños de Santomera cuentan desde hoy con una nueva edición de 'Plan B. Ritmo Joven', una oferta de actividades gratuitas que comenzarán este fin de semana y contemplan desde talleres gastronómicos hasta excursiones, deportes, ocio saludable y propuestas navideñas.

La iniciativa incluye talleres de sushi, dulces y crêpes; sesiones de escape room; visitas a Terra Natura y al Centro Ecuestre El Valle; actividades deportivas como paintball, fútbol sala o karts; senderismo nocturno en el desierto de Abanilla; la ruta "Murcia Oculta" y la programación especial de Vivecuentos navideños en Santomera, El Siscar y La Matanza, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejala de Juventud, María José Gil, ha explicado que "el objetivo es ofrecer alternativas de entretenimiento, formación y convivencia que faciliten la conciliación familiar y fomenten hábitos de vida activos".

Las propuestas están dirigidas a niños y jóvenes desde los cinco años y se desarrollarán en distintos espacios municipales, con salidas desde el parking disuasorio en el caso de excursiones y actividades al aire libre. El Espacio Joven, el Centro Sociocultural de La Matanza, el de El Siscar y el pabellón El Limonar también acogerán buena parte de la programación.

"Seguimos apostando por la juventud, la dinamización social y la conciliación familiar. Queremos que Santomera sea un referente en ocio educativo y saludable, ofreciendo oportunidades a quienes viven y crecen aquí", ha destacado la edil.

Para participar será necesaria inscripción previa, que puede realizarse a través de los canales juveniles municipales y perfiles sociales oficiales.

El plan está financiado por la Región de Murcia a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.