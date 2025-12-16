Santomera renueva su reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, recibe la distinción en un acto organizado por Unicef - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha renovado su reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, una distinción otorgada por UNICEF que pone en valor el compromiso del municipio con la protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha recibido este martes la distinción en un acto organizado por Unicef. Este reconocimiento destaca la labor de los gobiernos locales que, en colaboración con otros agentes y con la participación activa de la infancia, trabajan para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos y desarrollar estrategias que generen mejoras reales y sostenidas en su bienestar.

El primer edil ha declarado que "formar parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia supone compartir una visión común: que todos los niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente en su entorno más cercano".

En esta línea, ha subrayado que "se trata de una apuesta decidida por el presente y el futuro, ya que el avance en los derechos de la infancia se traduce en un progreso colectivo para toda la sociedad".

IMPULSO AL II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Entre las acciones realizadas por el Consistorio santomerano destaca la elaboración del II Plan de Infancia y Adolescencia, que ha incluido un diagnóstico de la situación de los niños y adolescentes de Santomera y la evaluación del plan anterior.

Este proceso ha contado con la participación de diversos colectivos, entre ellos menores, personal técnico y político, asociaciones, clubes deportivos, centros educativos y de danza, AMPAs y profesorado, entre otros.

Esta renovación ha sido acordada por la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, integrada por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF España, en el marco de la Convocatoria de Reconocimientos 2025.

Desde Unicef España y los miembros de la Secretaría Permanente han felicitado al Consistorio santomerano por la renovación de esta distinción, agradeciendo el trabajo continuado y el compromiso demostrado a lo largo de los años por su gobierno local en favor de la infancia y la adolescencia.