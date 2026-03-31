Scrats reivindica los 47 años del trasvase Tajo-Segura, "magna obra de la solidaridad"

1074319.1.260.149.20260331111821 Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una "magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española".

El representante de los regantes ha destacado que en estas casi cinco décadas el trasvase ha supuesto "un motor de desarrollo social y económico" para todo el Levante, además de contribuir a "la mejora del medio ambiente".

Jiménez ha aprovechado la efeméride para mostrar su rechazo a la hoja de ruta del Ejecutivo central y ha afirmado que el colectivo se mantiene unido para revertir lo que define como un "recorte político" derivado de la actual planificación hidrológica del Tajo.

"No vamos a parar porque somos conscientes de la necesidad de esta agua no solo para el sector primario, sino también para nuestros hogares, para nuestras industrias y para nuestros comercios. Vamos a seguir peleando por otros 47 años de vida para el trasvase Tajo-Segura", ha concluido.