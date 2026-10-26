El sector ganadero de la Región alcanza una producción "histórica" de más de 530.000 toneladas y 1.220 millones de euros

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en Sepor - CARM

LORCA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El sector ganadero de la Región de Murcia alcanzó en 2025 un récord histórico de producción animal, con más de 530.000 toneladas, un 19 por ciento más que el año anterior, según ha informado la Comunidad.

Asimismo, el valor económico de esta producción fue de 1.220 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 18,3 por ciento respecto a 2024, y si se toma como referencia el año 2019, ese incremento se eleva hasta el 31,6 por ciento.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha destacado este lunes estos "datos históricos" durante la inauguración de la 59ª edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria (Sepor), en Lorca, un evento que ha calificado como "la feria del ganado porcino más importante de España y una de las más importantes del mundo".

"Son datos que convierten a la ganadería en uno de los sectores económicos más importantes de la Región de Murcia. Por eso el Gobierno regional va a seguir impulsando, apoyando y protegiendo a los ganaderos", ha afirmado López Miras.

La nueva edición de Sepor reúne hasta el jueves a más de 500 empresas de la Región de Murcia, y prevé recibir alrededor de 80.000 visitantes. La feria vuelve a situar a Lorca como uno de los principales puntos de encuentro del sector ganadero, en un municipio que concentra casi un tercio del total de cabezas de porcino de la Región y más de la mitad de las de bovino.

Durante la inauguración, López Miras ha puesto en valor el esfuerzo de los ganaderos de la Región de Murcia y su capacidad para situarse a la vanguardia europea: "Mientras otros les demonizan y atacan continuamente, nosotros les protegeremos, porque se han convertido en un sector cada vez más sostenible, que cada vez apuesta más por la innovación, por la seguridad, por la tecnificación y que está generando miles y miles de empleos en la Región de Murcia".

La edición de este año de Sepor dedica buena parte de su programa técnico a los retos sanitarios internacionales, especialmente a la prevención y el control de la peste porcina africana. La aparición de esta enfermedad en España ha llevado a algunos países a restringir las importaciones de productos porcinos españoles.

Sin embargo, otros mercados importantes, como China, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur y Filipinas, mantienen abiertas sus puertas a los productos de la Región de Murcia gracias al reconocimiento de las garantías sanitarias, la trazabilidad y los controles serológicos que se realizan en las explotaciones ganaderas, con la participación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS).

AYUDAS AL SECTOR

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria han recibido este año un millón de euros de la Administración regional para desarrollar su labor de prevención y control de enfermedades animales. Además, cerca de 500 ganaderos de la Región de Murcia han recibido en lo que va de año 3,7 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

En conjunto, estas ayudas han alcanzado a 6.500 agricultores y ganaderos de la Región, por un importe total de 22 millones de euros. Por su parte, las líneas específicas destinadas a la ganadería extensiva, la apicultura y la conservación de las razas autóctonas han contado con una dotación de 4,6 millones de euros durante el último año.