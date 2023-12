El sector hostelero cierra un 2023 "histórico" en ventas y volumen y augura un 2024 "con la misma tendencia"

Critica el "problema" que supone el Plan de Movilidad para el sector e insta al Ayuntamiento de Murcia a "tomar cartas en el asunto"



El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo Región de Murcia (HoyTú), Jesús Jiménez, ha afirmado que el sector hostelero va a cerrar un 2023 "histórico" en ventas y en volumen, aunque ha reconocido que ha habido problemas a lo largo del año, entre los que ha destacado el "desgraciado" suceso que tuvo lugar en las discotecas de la zona de Atalayas, con un incendio en el que perdieron la vida 13 personas.

En este sentido, ha seguido dándole el pésame a los familiares y amigos de los fallecidos. "Es algo que no debería haber pasado y espero que la administración, a lo largo de este tiempo, tome las medidas para que no vuelva a suceder y tampoco nos encontremos con cierres de 12 o 13 locales en un mes porque no se han revisado las cosas de forma correcta", ha zanjado.

En un contacto con los medios de comunicación para hacer balance de cómo ha ido el año en el sector de la hostelería y el turismo, Jiménez ha recordado que el 2023 comenzó con un problema "muy grave", como fue la inflación aunque, al final, ha señalado que el año "se ha comportado muy bien".

"Hemos tenido un año turístico muy bueno y hemos superado con creces el año anterior", según Jiménez, quien ha señalado que la ocupación de los hoteles ha sido "bastante buena" tanto en verano como en la costa y en el interior.

En lo que respecta a la restauración, ha señalado que va "disparada" en toda la Región, especialmente en estas fechas en las ciudades de interior como Murcia y otras de costa, como Cartagena. Asimismo, ha señalado que hay destinos de costa, como Águilas, que están teniendo un mes de diciembre "espectacular".

En este sentido, ha confirmado que todavía continúa la tendencia de 2022, cuando la gente "salió a disfrutar y a vivir tras la pandemia". Esa evolución "se sigue notando" y cree que 2024 se va a comportar de la misma forma.

De hecho, ha recordado que estuvo recientemente en un congreso del sector hotelero en Mallorca y hablaban de unas perspectivas "muy buenas" del sector turístico los próximos cuatro o cinco años debido a los conflictos que hay en la zona del Mediterráneo y por el atractivo que tiene España a la hora de atraer extranjeros.

Además, ha avanzado que hay situaciones que van a afectar a algunas ciudades como Caravaca de la Cruz, que en 2024 vivirá su Año Jubilar. "Creo que va a ser un año muy bueno para esa ciudad, para el Noroeste y también para la ciudad de Murcia, que posiblemente sea la que más se beneficie de todas esas pernoctaciones porque en el Noroeste no hay alojamiento suficiente", ha zanjado.

Jiménez sí ha pedido a la administración "que no sea un año en el que hacemos un esfuerzo y, de nuevo, nos olvidemos hasta dentro de siete años". Por ello, ha apostado por un proyecto político que "sirva para dinamizar fuertemente el Noroeste y la Región de Murcia".

PLAN DE MOVILIDAD EN MURCIA

Por otro lado, ha señalado que el sector está teniendo "muchos problemas" en Murcia con el Plan de Movilidad. De hecho, ha lamentado que se está convirtiendo en un problema "muy grave" para el sector, especialmente los fines de semana, los viernes y sábados por la noche.

En concreto, ha manifestado que los restaurantes del centro histórico de Murcia están teniendo "muchos problemas" y tienen ya casi el 20% de cancelaciones de las reservas porque "no se puede aparcar o es imposible llegar a tiempo al establecimiento".

Asimismo, ha advertido que la ciudad ha incrementado el problema que ya tuvo el año pasado con los taxis, porque "hay una demanda muy fuerte" que no está cubierta por el sector de este tipo de transporte público.

A su parecer, el Ayuntamiento de Murcia "tiene que tomar ya cartas en el asunto". Ha reconocido que "está muy bien" que una de las medidas en el Plan de Movilidad sea fomentar el uso del taxi pero ha lamentado que "no podemos fomentar algo que no hay".

Ha admitido que es un problema "complicado" porque es un sector que tiene "puntas de demanda" pero "no podemos tener un mes de diciembre sin taxis los viernes por la noche, los sábados por la noche y los domingos". Asimismo, ha lamentado que no es posible que no haya taxis en Nochebuena y Nochevieja.

Por ello, ha instado a darle una solución, afrontando la situación para evitar que dañe al turismo de la ciudad. Y ha recordado que la ciudad de Murcia ha duplicado su tamaño en los últimos 20 años y "seguimos teniendo las mismas 308 licencias en esos 20 años".

DATOS DE EMPLEO

Ha recordado que el sector llegó a un acuerdo sobre el convenio colectivo en marzo y está "funcionando" con un plazo de dos años. "Esperamos que haya paz social, mucho trabajo para todos y que seamos capaces de poner al turismo de la Región donde se merece", ha zanjado.

En cuanto al empleo, ha reconocido que se están batiendo "récords" a nivel nacional y regional. De hecho, ha señalado que se han superado los 45.000 empleos directos e indirectos en el sector, incluyendo los autónomos. De hecho, ha señalado que falta mano de obra no solo en la hostelería, sino también en los transportes o en los talleres y otras áreas del sector servicios.

Ha reconocido que "estamos en un momento de ocupación plena" y el que quiere trabajar en el sector "tiene trabajo de forma inmediata". "Falta mucha mano de obra, sobre todo, en la costa en verano, donde hay auténticos problemas para cubrir todos los puestos", según Jiménez.

PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LAS TERRAZAS

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central prohíba fumar en las terrazas, Jiménez ha estimado que sería una medida "absurda" y cree que, al final, "se trata más bien de políticas partidistas". Y, a su parecer, "el problema del tabaquismo no se soluciona con una prohibición" tal y como "vimos con el Covid".

En su opinión, "hemos avanzado mucho en prohibiciones y muy poco en la lucha contra el tabaquismo". Al final, ha considerado que "no se ha reducido el número de fumadores, sino que se ha incrementado, especialmente en mujeres y gente joven".

"Si se prohíbe en las terrazas, los fumadores van a estar de pie, fuera de la terraza, fumando a un metro", según Jiménez, quien ha considerado que "lo que está claro" es que el consumidor de tabaco "va a seguir fumando".

En este sentido, Jiménez ha apelado a un "consenso nacional" y ha considerado que "debemos luchar contra el tabaquismo con políticas que reduzcan el número de trabajadores".

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Respecto a la campaña de Navidad, ha lamentado que él no conoce a nadie que no haya "retocado todos los precios de la carta y del menú diario". Así, ha señalado que el sector "aguantó" hasta casi el final de mayo o junio sin repercutir el aumento de los costes.

Ha precisado que el precio de los menús ha aumentado una media de un 10%, aunque ha admitido que hay ciudades que han subido más los precios que otras. Por ejemplo, ha puntualizado que Cartagena tiene un precio más bajo, de entre 40 y 45 euros, debido a su "idiosincrasia" mientras que en Murcia se sitúa entre 50 y 60 euros.

Con todo, ha asegurado que la campaña de Navidad "va a terminar bien" porque, en estas fechas, casi todo el trabajo de los establecimientos son reservas de cenas de empresa y de amigos hechas con mucha antelación. "Nadie va a perder una cena de empresa porque tenga un problema de desplazamiento", ha admitido.

El problema, ha añadido, se produce en los fines de semana normales y ha advertido que se van a agudizar en enero, cuando la gente tenga que decidir entre cenar en el centro de Murcia o irse fuera, donde no tienen el problema de acceso, de parking y de taxi.