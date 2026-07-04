SEF convoca 4,5 millones de euros en ayudas para facilitar formación adaptada al mercado laboral a personas ocupadas

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MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha convocado dos líneas de ayudas por importe de 4,5 millones de euros para que entidades acreditadas desarrollen a lo largo de 2027 acciones formativas dirigidas a mejorar la cualificación de las personas ocupadas.

Con estas subvenciones el SEF pretende reforzar las competencias profesionales de los trabajadores de la Región de Murcia mediante una oferta formativa adaptada a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Se estima que más de 18.000 personas trabajadoras ocupadas se beneficiarán de esta nueva oferta formativa que contempla la puesta en marcha de al menos 124 planes de formación.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha explicado que "la actualización permanente de conocimientos es fundamental en un mercado laboral en continua transformación. Por ello, impulsamos una oferta formativa especializada, útil y conectada con las demandas del tejido productivo regional".

"Una formación adaptada a las necesidades de cada sector permite a las empresas contar con profesionales mejor preparados y facilita que las personas trabajadoras puedan avanzar en su carrera profesional, adaptarse a los cambios y acceder a nuevas oportunidades", ha añadido.

De este modo, las dos convocatorias darán prioridad a los planes de formación vinculados a especialidades estratégicas, especialmente aquellas que respondan a las necesidades de cualificación detectadas en la Región de Murcia y a los cambios que están transformando la actividad económica como, por ejemplo, las relacionadas con la digitalización y las nuevas tecnologías.

También se impulsa la formación en sostenibilidad y transición ecológica, con contenidos sobre gestión medioambiental, ecodiseño e innovación sostenible, entre otros.

La oferta incluirá, además, acciones de gestión empresarial y emprendimiento, vinculadas a recursos humanos, creación y gestión de empresas y metodologías ágiles.

Asimismo, se ofrecerá formación en competencias transversales clave, como liderazgo, comunicación, igualdad, inteligencia emocional y resolución de conflictos.

Las entidades de formación interesadas en impartir estas acciones formativas del SEF tienen de plazo hasta el 23 de julio para solicitar las subvenciones, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) del pasado jueves, 2 de julio.