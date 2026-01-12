Segado apunta que el PP "llegará donde sea necesario para que nadie nos robe" con el modelo de financiación

Archivo - Segado (PP) destaca que el PP "ganaría con claridad" las elecciones en la Región de Murcia - PP - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha advertido de que, con la propuesta de modelo de financiación del Gobierno central, "el PP llegará donde sea necesario para que nadie nos robe lo que es nuestro, lo que en justicia nos pertenece", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"No vamos a conformarnos con las sobras, con los restos de lo que Pedro Sánchez se reparte con los independentistas", ha señalado Segado, que ha avisado de que "no permaneceremos de brazos cruzados ante la deriva de desigualdad a la que nos lleva el vergonzoso acuerdo entre Sánchez y un condenado por la Justicia".

El dirigente 'popular' ha señalado que desde el PP "no vamos a permitir que los ciudadanos de la Región tengan que pagar el peaje del último chantaje del independentismo, y desde luego vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para impedirlo", en referencia al anuncio del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de que está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo central mantiene el plan presentado.

"Esperamos contar con el respaldo de las demás fuerzas políticas, pero, en caso contrario, lucharemos si es necesario en solitario por una financiación justa, pero junto a toda la sociedad civil de la Región y en defensa de sus intereses", ha apostillado.

Respecto al plan de objetivos expuesto por el presidente del Gobierno regional, Segado ha destacado que "frente al modelo fracasado y agotado del PSOE, el presidente Fernando López Miras presenta un proyecto de futuro para la Región de Murcia basado en propuestas realistas y valientes".

"Ante un desgobierno de Sánchez que solo resiste para mantenerse en el poder a toda costa, el PP y López Miras formulan medidas en materia de vivienda, empleo, seguridad o sanidad para plantear soluciones a problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos de la Región", ha remarcado el portavoz.

EMPLEO Y VIVIENDA

Segado también ha hecho referencia a la Estrategia Regional de Empleo que próximamente se firmará con los agentes sociales "con el objetivo de mantener una tendencia que nos sitúa a la cabeza de España y alcanzar el pleno empleo"; al Plan Industrial "que generará 15.000 nuevos puestos de trabajo, en especial de jóvenes"; y al anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible "que se aprobará en unos días y reducirá trámites para favorecer la construcción de vivienda".

También, en materia de seguridad, ha hablado sobre "el programa 'Ocio Seguro' dirigido a los jóvenes", porque "fortalecerá la vigilancia en lugares de ocio".

En cuanto a Sanidad ha destacado "la apertura de nuevos centros de salud", y sobre la Ley de Prevención y Atención a las Adicciones y de Fomento de los Hábitos Saludables, ha asegurado que está "centrada en la protección de la juventud y la infancia".

"Una vez más, ha quedado hoy patente la diferencia entre dos modelos: el del Partido Popular, el de la política útil centrada en mejorar la vida de las personas y defender los intereses de nuestra tierra; y el del PSOE que en la Región representa Francisco Lucas, el del desgobierno, el sectarismo, el fracaso y la corrupción", ha resaltado Segado. "Un modelo, el del sanchismo, que tiene los días contados", ha concluido.