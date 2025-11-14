La Seguridad Social gana 5.017 cotizantes extranjeros en octubre en la Región de Murcia

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral (foto de archivo) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en octubre en la Región de Murcia un total 5.017 cotizantes extranjeros con respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 4,84%, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según los mismos datos, el décimo mes del año en la Región se cerró con 108.731 afiliados procedentes de otros países, de los que 72.737 son hombres y el resto --35.994-- mujeres. Un total de 14.201, de ambos género, son de la Unión Europea (UE), y el resto, 94.530, de países no comunitarios.

Según la distribución por regímenes, la media del décimo mes del año arroja una afiliación de 47.003 extranjeros en el régimen general; 47.136 en el agrario y 3.148 en el del hogar. Por su parte, hay 11.307 trabajadores autónomos y 137 adscritos al régimen del Mar, 97.287 del total general y ninguno al carbón.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, la Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4% más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 7,2% en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, 942.036 procedían de países de la UE (30%) y 2.159.464, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (365.089 cotizantes), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556), Venezuela (209.714) y China (126.748).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 206.837 ocupados (+7,1%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.100.999 ocupados.