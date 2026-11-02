Seleccionados los 1.536 murcianos que formarán parte de las 521 mesas electorales de las elecciones generales

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.536 ciudadanos del municipio de Murcia formarán parte de las 521 mesas electorales que se constituirán con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras el sorteo público celebrado este lunes en Pleno extraordinario del Ayuntamiento.

El sorteo se ha realizado a través de la herramienta informática municipal que ha determinado de forma aleatoria la composición de los colegios electorales. Los seleccionados ocuparán los puestos de presidente, vocal primero y vocal segundo, así como sus correspondientes suplencias. En conjunto, el proceso incluye al 1,36% de las 344.039 personas del censo electoral, según han informado desde el Consistorio.

Esta semana se comenzará a notificar de forma oficial a los ciudadanos seleccionados para formar parte de una mesa electoral. La comunicación oficial irá acompañada del manual de instrucciones que explica las funciones y obligaciones de los miembros de las mesas electorales. Igualmente, el Ayuntamiento organizará previamente a la jornada electoral charlas informativas para los titulares de mesa y primeros suplentes.

Así, la jornada electoral se desarrollará en 138 colegios electorales distribuidos por barrios y pedanías. Para ello se instalarán 521 cabinas de votación y 1.042 urnas. La mesa con menos electores la encontramos en el Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, con 353 electores, y la mesa con más electores, un total de 1.044, en el Centro Cultural y Social de Guadalupe.

En el municipio de Murcia un total de 344.039 ciudadanos españoles podrán ejercer el derecho a voto el próximo 29 de noviembre (179.527 mujeres y 164.512 hombres). Esto supone un incremento de más de 12.000 electores respecto a los últimos comicios generales.

INFORMACIÓN Y DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES O EXCUSACIONES

En caso de haber sido elegido para formar parte de una mesa electoral y no poder hacerlo se podrán presentar reclamaciones o excusaciones a través de la aplicación habilitada por el Ministerio del Interior https://www.mesaselectorales.es/web-excusas-form/#/login con identificación Cl@ve o certificado digital.

También se pueden realizar de manera presencial o telemática en la Junta Electoral de Zona ubicada en la avenida de la Justicia s/n, Ciudad de la Justicia, Fase II, planta baja, junto al Registro Civil. Se puede contactar en el '608 349075' y '699 966363' El horario es de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas. El email es juntaelectoralzona.murcia@justicia.es

Asimismo, también se puede realizar de manera presencial en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia, que se encuentra en la calle Puerta Nueva 10B. El teléfono es '968 358700'. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas y los sábados 7, 14 y 21 de noviembre de 10.00 a 14.30 horas y el sábado 28 de noviembre de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas para cualquier incidencia que pudiera ocurrir en dicho día y que afectase al ejercicio del cargo el 29 de noviembre.

El resto de oficinas municipales de atención al ciudadano estarán disponibles en su horario habitual.

La información sobre los motivos de excusación y la descarga de documentos puede realizarse en https://web.murcia.es/elecciones.