Sellos del panorama nacional y de Murcia preparan 12 horas de música en directo este sábado en edición 0 de La Disquera

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, el de Turismo, Comercio y Consumo Jesús Pacheco, y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofia López-Briones, presentan el primer encuentro en Murcia de sellos discográficos independientes - EUROPA PRESS

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis sellos murcianos, tres del panorama nacional y 15 artistas con novedades para este año se preparan para la edición cero de La Disquera, un encuentro pionero de sellos discográficos, de carácter independiente, que acogerá este sábado el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería.

El evento, que coincide con el 1.200 aniversario de la ciudad y el Día Mundial del Turismo, incluirá también charlas, firmas de discos y un mercado abierto al público con entrada gratuita hasta completar aforo.

Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés; Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; y la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofia López-Briones.

La edición cero de La Disquera, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA) y la Fundación SGAE, junto a los sellos independientes murcianos Son Buenos, La Semilla, Grabaciones Vistabella, Perdición y Hurrah!, nace con vocación de continuidad y el objetivo de dar visibilidad al talento independiente frente a las grandes multinacionales.

Durante la presentación se ha destacando el carácter innovador de una cita que nace con toda la ilusión de abrir un espacio necesario para la música independiente, sus sellos y sus artistas.

En concreto, La Disquera reunirá a seis sellos murcianos y tres nacionales, contará con 15 artistas cuyas novedades estarán vinculadas a 2025, y ofrecerá 12 horas de música en dos escenarios, además de charlas profesionales inspiradoras, acústicos sorpresa, firmas de discos, merchandising y un mercado abierto al público.

Además, se ha celebrado una convocatoria abierta para grupos sin sello discográfico, a la que se presentaron más de 40 formaciones de toda España, resultando seleccionados los proyectos Regular Crowd y Esnupi, que tendrán la oportunidad de actuar en esta edición piloto.

El encuentro pretende poner en valor a los sellos que, con escasos recursos económicos, sostienen la creación, grabación y distribución de nuevos proyectos, apostando por sonidos arriesgados y artistas emergentes.

El edil Avilés se ha mostrado seguro de que este evento "viene para quedarse", ya que "los sellos independientes no se mueven por algoritmos ni números de reproducciones, sino por criterios artísticos y compromiso cultural".

Por su parte, la promotora de este evento, Claudia Orellana, ha señalado que lo que se pretende es "poner en valor las pequeñas discográficas que, sin financiación, tienen una relación cercana con autores y artistas para velar por la producción, distribución y promoción de la música".

Y es que, ha indicado, "los sellos independientes buscan la creatividad y el respeto por la obra del artista y son los responsables muchas veces de las escenas locales".

"Promocionan y lanzan la música de artistas desde sus inicios, porque al sello en cuestión le ha gustado y tiene fe en el proyecto, no les guía ni las cifras ni el algoritmo, ni las modas", ha manifestado Orellana, que espera que el próximo año se haga una convocatoria abierta a sellos nacionales.

López-Briones ha manifestado que "la cultura, la promoción de la marca Murcia y la promoción del talento joven están íntimamente ligadas", de ahí la razón de colaborar.

La Disquera cuenta también con la colaboración de Music Adders, Unión Fonográfica Independiente (UFI), MG Huertas Motor, Mahou y OK Tickets, que hacen posible esta celebración del Día de la Música Independiente en Murcia, coincidiendo con el 1.200 aniversario de la ciudad y el Día Mundial del Turismo.

Con esta edición cero, Murcia da el primer paso para consolidar un encuentro anual que defienda la independencia creativa y acerque la riqueza de la música grabada a toda la ciudadanía.

UNA PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA

El cartel de La Disquera reúne nombres consolidados y nuevas voces de la escena independiente. Entre ellos destaca la fuerza lírica de Soledad Giménez, la frescura emergente de Airin.wav, el regreso del músico cartagenero Fernando Rubio, la experimentación pop de Sofía o la potencia en directo de bandas como Sistema Nervioso, ganadores del CreaMurcia 2024.

Junto a ellos, propuestas tan diversas como Sabino López, Victorias, A Mares o el dúo queer Pieles Sebastián darán forma a una programación plural y arriesgada que refleja la riqueza y la vitalidad de la música independiente.