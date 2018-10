Sepes y la Comunidad firmarán el convenio de cesión del suelo en Los Camachos para la ZAL antes de fin de año

Publicado 07/09/2018 11:48:41 CET

Saura anuncia que ese es el compromiso adquirido y recuerda que el precio de adquisición es de 10 euros/m2

CARTAGENA (MURCIA), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sepes y la Comunidad Autónoma firmarán el convenio de cesión del suelo en Los Camachos para la instalación de la Zona de Actividades Logísticas antes de que acabe el año. Ese es el compromiso adquirido, según ha anunciado el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, en una reunión mantenida entre el delegado del Gobierno, Diego Conesa, el director general del Sepes, Alejandro Soler, el consejero de Fomento, Patricio Valverde y la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

Tras el encuentro, celebrado este viernes en Cartagena, se ha recordado que ya se había fijado anteriormente que el precio de adquisición del suelo fuera de 10 euros/m2.

Aunque todas las partes han asegurado tras la reunión que ésta ha sido "satisfactoria", el consejero de Fomento, Patricio Valverde, ha criticado los "retrasos" que ha sufrido la firma de este convenio. "El precio de los 10 euros/m2 ya se había acordado con el anterior Gobierno, en mayo se mandó el acuerdo y solo faltaba su firma", ha dicho, antes de añadir que en unos días mantendrán una reunión bilateral con el Sepes para ratificar el compromiso adquirido.

No obstante, Valverde ha asegurado estar "satisfecho" porque en la reunión "se han ratificado los plazos y hemos pedido que se aceleren y se solape la llegada de la Alta Velocidad con la ZAL".

Por parte del Gobierno nacional, Saura ha manifestado que la reunión es la "prueba" de que "todos tenemos que ir a una para resolver los cuellos de botella que tiene Cartagena". "Los próximos meses para Cartagena van a ser históricos, se quiere dar continuidad al proyecto para que no solo se quede en la adquisición en la primera fase de 300 hectáreas, sino que la Comunidad irá comprando esos terrenos para que sean para la zona logística", ha puntualizado.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por su parte, ha manifestado que quieren que en el primer trimestre de 2019 "se pueda tener ya todo muy avanzado", por lo que ha exigido "celeridad" para el desarrollo de la ZAL.

CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL AVE EN 2019

Por otro lado, el secretario de Estado de Infraestructuras se ha referido a la llegada del AVE a la ciudad de Cartagena. Según ha dicho, el proyecto "no se había licitado, con ese ritmo no llegaría a Cartagena hasta 2024-2025 porque no se había contratado la parte más importante", ha dicho en referencia al anterior gobierno.

No obstante, ha asegurado que su llegada será "soterrada" teniendo en cuenta la nueva ZAL de Cartagena. "Para 2019 se empezará a contratar obra", ha dicho apuntando que desde Riquelme hasta Cartagena habrá una doble vía.

Además, ha destacado que la solución definitiva para el AVE "será consensuada" y que éste no tendrá retrasos porque "el año que viene se empezará a contratar obra".