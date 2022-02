Serrano asegura que su prioridad es la responsabilidad de gobernar el municipio de Murcia, no las próximas elecciones

Entrevista al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, en el ayuntamiento - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha dejado claro este viernes, en una entrevista concedida a Europa Press, que su prioridad ahora es "la responsabilidad de gobernar el municipio" y no preparar las elecciones del año que viene.

"Nuestra prioridad es gobernar el municipio, sacar los problemas de los ciudadanos hacia delante y mejorar sus condiciones de vida", ha insistido. "Esta es nuestra prioridad hasta que se convoquen elecciones", ha indicado.

El primer edil de Murcia se ha desmarcado así de lo que quieran hacer otros partidos políticos, en referencia a PP y VOX que ya han presentado propuestas de cara a las elecciones del año que viene. Lo que sí ha criticado es la forma en que lo hacen: "vendiendo humo".

En este sentido, ha argumentado que el PP con el anuncio de mega proyectos "venden humo, como nos tienen acostumbrados siempre". Por contra, ha diferenciado, "nosotros no vendemos humo, si decimos que vamos a hacer una cosa, la hacemos".

Ha reconocido que es complicado teniendo una oposición que "siempre está a la contra por intereses partidistas", no para "defender el interés de los vecinos", "no es bueno para los vecinos".

Por contra, ha resaltado, hay tres partidos de los cinco que conforman el Pleno del Ayuntamiento, como son Ciudadanos y Podemos --quedan fuera PP y VOX-- con los que llegan a acuerdos.

A su juicio, "el PP no ha asumido que ha perdido el poder democrática y legalmente", a través de una moción de censura, y se ha instalado en la permanente confrontación, "poniendo pegas a todo, incluso mintiendo en muchas cosas que dicen".

Ha diferenciado esta conducta con la que ellos llevaron a cabo en la oposición, "una alternativa constructiva", ha recordado.

Asimismo, ha querido dejar claro que la relación con su socio de gobierno, Ciudadanos, "es muy buena", ya que " a pesar de que somos dos partidos diferentes, con ideologías diferentes, nos respetamos y tenemos una intervención de llegar a acuerdos, aunque, a veces nos cueste más".

"ÉXITO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS"

El alcalde de Murcia ha calificado de "tremendo éxito" de la convocatoria para presentar proyecto a los presupuestos participativos del municipio", a los que se han presentado 950 ideas para mejorar Murcia y sus pedanías.

De estas 950 propuestas, el 24,4 por ciento están relacionadas con creación y mejoras de zonas verdes; seguido por actuaciones en colegios (18,8 por ciento); mejoras y creación de instalaciones deportivas (15,7 por ciento), adecuación y ampliación de espacios para el peatón (13,9 por ciento) y ampliación de infraestructuras para bicicletas (11,8 por ciento).

Del total, el 85 por ciento tienen su ámbito de actuación en pedanías, y el resto en el casco urbano de Murcia.

"Este volumen de ideas lo que nos indica es que el ciudadano quiere participar en la decisión de en qué se va a destinar el presupuesto", ha indicado Serrano, quien ha señalado que "a lo mejor no son grandes proyectos, pero sí que facilitan la vida de los vecinos".

Ahora hay que elegir los proyectos que se van a llevar a cabo (bajo unas premisas determinadas en la convocatoria como son votos suficientes o no más de dos por barrio/pedanía), y los que no se lleven a cabo "no están totalmente descartados, algunas de esas ideas y proyectos los incluiremos en los presupuestos que elaboramos nosotros", ha adelantado el primer edil.

Un dato llamativo es que la segunda demanda más solicitada se refiere a actuaciones en colegios (18,8 por ciento), "competencia de la Comunidad", ha advertido, "pero si los ciudadanos nos lo piden lo vamos a hacer, aunque no sea nuestra competencia".

Ha insistido en que su Gobierno quiere situar al ciudadano en el centro de las políticas y que puedan participar a través de ideas y proyectos, y "no contar sólo con ellos para pedirles el voto cuando llegan las elecciones, aunque reconoce que tienen poco tiempo hasta las próximas elecciones. No obstante, confía en que el ciudadano está percibiendo "un cambio hacia políticas más transparentes, más cercanas y más participativa".

"Ese es el cambio de modelo", ha subrayado el alcalde, quien no ha podido olvidarse de "los pufos que nos estamos encontrando del anterior equipo de Gobierno, que nos pueden lastrar".

En esta línea, ha mostrado su preocupación "por los convenios de la zona norte del municipio", ya que si salieran adelante los procesos judiciales abiertos, como ya ha salido alguno, "supondría una merma a las arcas municipales de 120 millones de euros".

El alcalde capitalino no ha ocultado que uno de los problemas del municipio es el transporte público, que "es muy deficitario, ya que para que sea utilizado tiene que ser rápido y con frecuencias suficientes".

A final de año van a presentar Plan de Movilidad, en el que se incluirá la ampliación de las líneas del tranvía, primero hacia El Carmen y posteriormente hacia la Arrixaca, Polígono Industrial Oeste y campo de la Salud, para hacerlo "económicamente sostenible, porque actualmente, no lo es".

"La línea que hay a los centros comerciales y la zona norte no es rentable, sí la que va a al campus universitario", ha defendido, y esto se debe, a su juicio, a que "se hizo un tranvía para la especulación urbanística en la zona norte, que al no llevarse a acabo, se ha ido a pique, lo que le cuesta dinero anualmente al consistorio".

De igual forma se ha quejado del traspaso de las competencias de autobuses interurbanos, que se ha hecho sin aportar dinero, con lo que el Ayuntamiento ha tenido que asumir los 8 millones anuales que ellos destinaban a esta partida.

"Estamos asumiendo 40 millones en competencias impropias que no nos corresponde pero que las asumimos para mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha resaltado Serrano, quien ha reconocido que es un hecho que les "lastra", ya que " podríamos tener 40 millones de euros más disponibles".

PROYECTOS EN MARCHA

Sobre los principales proyectos del Ayuntamiento, Serrano ha recordado que ya están soterradas las vías de tren que cruzan la ciudad, en una primera fase hasta la estación del Carmen, y ya se ha hecho un primer proyecto provisional para que se pueda disfrutar de la zona hasta que llegue el proyecto final de urbanización y renaturalización de la zona.

De igual forma, en la segunda fase del proyecto de la Cárcel Vieja se prevé invertir 7,5 millones de euros, y se desarrollará en dos partes diferenciadas: el gran edificio central donde se encuentra el panóptico, un gran patio central y dos zonas ajardinadas; y el edificio norte, donde también se encuentran dos zonas ajardinadas.

Esta fase afecta aun total de 3.663 metros cuadrados de superficie útil, frente a los 891 de la primera fase, ya concluida.

FERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR

Otro tema del que el alcalde de Murcia se muestra satisfecho es con la Feria de Economía Circular que se celebró la semana pasada, a la que asistieron más de 3.000 personas presencialmente y por streaming.

"Es una apuesta que tenemos que hacer, queremos general menos residuos y potenciar un planeta más sostenible", y para ello pretenden implicar "no sólo a los ciudadanos, también a las empresas, hacerles ver que es una nueva forma de negocio que va a repercutir en la calidad de vida de todos".

Además, ha resaltado la "importancia" de que los jóvenes participen en este proceso, de hecho, el año que viene quieren que otra edición de la feria se pueda centrar en los jóvenes.