Serrano quiere colegios públicos del siglo XXI "accesibles, sin amianto, con aire acondicionado y pizarras electrónicas"

Publicado 13/04/2019 13:00:00 CET

MURCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, se ha reunido con los responsables de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del Municipio de Murcia, con el fin de intercambiar información y contrastar opiniones respecto a las prioridades que hay que encarar con más urgencia en los centros educativos.

"Parto de la idea de que la mayoría de los colegios públicos del municipio dan pena, yo he visitado algunos, por ejemplo, el de La Purísima-Barriomar, y no podía creer las condiciones en las que se encontraba, pero en general nuestros centros, algunos con elementos de amianto o poco accesibles, adolecen de falta de potencia eléctrica suficiente para poner en funcionamiento una pizarra electrónica o un aparato de aire acondicionado, algo que me resulta increíble en los tiempos en que vivimos", afirma Serrano.

Por ello, a FAMPA Murcia le ha comunicado su intención de ejecutar un plan de inversiones, que cuente con su participación, "esté bien diseñado y sea factible para corregir aquellas deficiencias que, con más voluntad que dinero, favorecería un desarrollo de la actividad lectiva con más recursos y mayor calidad".

En este sentido, Serrano ha explicado que el Ayuntamiento se gasta alrededor de un millón de euros en reparaciones, es decir, "un 0,2% del presupuesto municipal, mientras una junta municipal como la de Aljucer, presidida por el PSOE, con 270.000 euros de presupuesto, ha invertido 70.000 euros, un 7% del total, lo que supone un botón de muestra de la convicción de los socialistas por la escuela pública".

En otras juntas municipales, también presididas por el PSOE, como Nonduermas, la inversión llega igualmente al 7%, mientras que en Guadalupe se ha gastado alrededor de 80.000 euros, lo que le ha supuesto un 9% de su presupuesto total. El caso de Cabezo de Torres es más notable, ya que el gasto en colegios asciende a alrededor de 62.000 euros por cada año de este mandato, entre un 12% y un 15% de su presupuesto.

"Son inversiones indiscutibles y muy bien realizadas, pero mientras cargamos a las pedanías con las reparaciones de sus colegios, el Ayuntamiento hace un esfuerzo mínimo, y es de justicia que este gasto sea asumido por administración local para liberar a las juntas municipal con el fin de que puedan destinar ese dinero a otras necesidades", apunta Serrano.

Asimismo, el candidato ha informado de otras medidas que se estarán en el programa como la creación de más plazas de 0 a 3 años, sobre todo para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y escuelas vacacionales también en agosto que serán gratuitas para las familias cuyos ingresos no sean superiores al salario mínimo interprofesional.

Además, el programa recogerá becas de segunda oportunidad para alumnos que quieran volver a estudiar y garantizar otras para comedor y material escolar.

Para Serrano, "aunque la educación es una competencia regional, desde la administración local queremos un plan anual de reparaciones y de inversiones, porque si hablamos de progreso, la calidad de la enseñanza es primordial, además de que es esencial que nuestros niños y niñas reciban clase en las mejores condiciones, que estén felices por estar en su colegio".

Los padres mostraron su interés por programas de inteligencia emocional, de valores, contra el absentismo, de salud y de "Educar para ser", de la Universidad de Murcia. Hablaron de implantar la enfermería escolar, de crear centros abiertos y de instalar placas solares en pistas cubiertas de los colegios.

Por su parte, Serrano ha pedido a FAMPA Murcia su colaboración, ya que las asociaciones de padres y madres son las que tienen información más precisa y puntual del día a día en los centros educativos, por lo que "debe existir una correspondencia fluida para que los problemas no se eternicen".

Este colectivo de asociaciones de madres y de padres del municipio de Murcia fue creada en 1998, está integrada en la CONFAPA y es miembro de pleno derecho en el Consejo Escolar Municipal del Ayuntamiento de Murcia. Actualmente, reúne a unas 80 AMPAs federadas, que suponen más de 100.000 asociados/as, padres y madres del alumnado de los centros públicos del Municipio de Murcia.