Serrano: "Ni la vieja derecha, ni la nueva, ni el nuevo fascismo nos van a devolver a nuestro pasado más sombrío"

Publicado 20/01/2019 14:14:29 CET

MURCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, ha defendido esta mañana en su presentación como alcaldable, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Diego Conesa, que "ni la vieja derecha, ni la nueva, ni el nuevo fascismo nos van a devolver a nuestro pasado más sombrío".

Serrano, que ha intervenido después de Diego Conesa y antes que Pedro Sánchez, ha señalado que lo que mueve "la lucha por la justicia social y por la gente que es discriminada. Murcia lleva años estancada y se merece ya ser próspera", al tiempo que añadía que su voluntad de ser alcalde nunca será por 'ego' "sino por la gente".

"Me comprometo ante el presidente de nuestro partido, ante la presidenta de nuestro partido en la Región y del proximo presidente regional, a luchar con uñas y dientes para alcanzar la alcadía de Murcia, me voy a dejar la piel", ha subrayado.

Serrano ha cargado contra la política del PP "de dejar el cuerpo muerto". "Estamos viendo a nuestros jóvenes cómo se marchan y cómo lideramos índices de pobreza".

También ha defendido que España "necesita más mujer", por eso se ha comprometido "aquí, delante de todas, que la Concejalía de Igualdad tendrá un lugar preponderante en mi gobierno. Quien no crea en vosotras no tiene nada que hacer en esta sociedad, porque en la Murcia que quiero no hay sitio para fanáticos y maltratadores".

Respecto a la irrupción de VOX y al giro a la derecha del PP, Serrano ha dejado claro que "no nos van a devolver al pasado más sombrío de nuestra historia, ni la vieja derecha, ni la nueva, ni el nuevo fascismo. Que no os extrañe que tengamos que volver a las calles para devolver los derechos a nuestros hijos, como hicieron nuestro padres".

Serrano ha incidido en la igualdad de todos los ciudadanos. "Porque poner luces y flores alrededor del Ayuntamiento o colores alrededor del río es lo fácil, pero no resuelve lo importante. Mientras que se derrocha dinero, los colegios no tienen aire acondicionado, ni pizarras digitales y tienen que estudiar bajo techos de amianto", ha remarcado.

Igualmente, ha anunciado un "plan de retorno de verdad para nuestros jóvenes" y su voluntad de dar siempre "prioridad para los que peor lo están pasando, por solidaridad y justicia".

Finalmente, ha señalado que "la derecha está desquiciada: no sabe dónde colocarse, si un poco al centro, un poco más a la derecha o alineándose con la extrema derecha", y ha remarcado que el PSOE, con él a la cabeza "sacará a Murcia de la lista de los municipios más pobres".