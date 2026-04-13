El tranvía de Murcia recupera la normalidad tras el choque de un camión contra una catenaria

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tranvía de Murcia ha recuperado la normalidad a las 18.30 después de que este lunes un camión chocara contra una catenaria y obligara a habilitar un servicio alternativo de autobús para cubrir el tramo afectado hasta que los operarios han resuelto la avería.
El incidente fue comunicado por Tranvía de Murcia a las 12.50 horas de este lunes a través de X. Como primera medida, se estableció un servicio de autobús entre plaza Circular y Alameda, que más tarde se ha ampliado al tramo entre la parada de Juan Carlos I y la de Infantas.
Los autobuses, según ha informado desde Tranvía de Murcia, estuvieron realizando sus paradas frente a las del tranvía.
La lanzadera de la UCAM no se ha visto afectada y mantuvo su horario habitual, así como el trayecto de Juan Carlos I a Universidades y de Infantas a Nueva Condomina.