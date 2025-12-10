El Servicio regional de Inmunología inicia un nuevo método diagnóstico para detectar el cáncer de mama

El consejero de Salud inauguró el ciclo de conferencias con motivo del 50 aniversario del Servicio regional de Inmunología del hospital Virgen de la Arrixaca - CARM

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio regional de Inmunología del hospital Virgen de la Arrixaca, ha puesto en marcha, junto con el Servicio de Anatomía Patológica, un nuevo método diagnóstico para detectar el cáncer de mama, que hasta ahora se realizaba fuera de la Región. Esta nueva técnica logra mayor rapidez, agilidad y certeza en la prueba y un ahorro económico considerable al realizarse con medios propios, además, permite determinar el tratamiento más adecuado a seguir en cada caso.

Este anuncio se hizo durante la inauguración de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la creación del Servicio de Inmunología del hospital Virgen de la Arrixaca, único servicio de referencia en toda la Región de Murcia. Una cita a la que asistió el consejero de Salud, Juan José Pedreño, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Actualmente, en este Servicio trabajan más de 40 profesionales, es un referente en docencia e investigación y cuenta con grupo propio en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria 'Pascual Parrilla', que ha realizado más de 300 publicaciones de impacto y más de 40 proyectos de investigación para diferentes agencias externas. Además, está acreditado a nivel europeo hace más de 28 años y certificado por la Entidad Nacional de Acreditación.

Pedreño destacó que el Servicio de Inmunología "se ha consolidado como referente regional y nacional", y que "está considerado como uno de los mejores servicios hospitalarios y asistenciales de inmunología del país, tan solo por detrás del Hospital Clinic de Barcelona, con una extensa cartera de servicios y de procedimientos diagnósticos".

El titular de Salud señaló que gracias a su labor "hemos avanzado en el diagnóstico y en el conocimiento de enfermedades autoinmunes, trasplantes, inmunodeficiencias, citometría, inmunología tumoral, e inmunogenómica, ya que ha sabido adaptarse siempre a las técnicas más novedosas del mercado sanitario".

El Servicio gestiona en el ámbito regional la lista de espera de trasplante renal, el banco de Donantes de medula, la unidad de inmunodeficiencias y el diagnóstico molecular y genómico de toda la oncohematología de la Región, entre otros.

Cuenta con seis secciones diferenciadas, entre ellas, la de Inmunogenómica e Inmunología Molecular, donde se trabaja en el reclutamiento y gestión de donantes voluntarios no emparentados de médula junto con el Centro Regional de Hemodonación, y que tiene registrados a 28.000 murcianos; o la sección de Histocompatibilidad e Inmunología del Trasplante, acreditada a nivel europeo y en la que se realizan todos los estudios regionales de trasplante de órgano sólido, y maneja la lista de espera a nivel inmunitario.

Asimismo, dentro del Servicio se incluye la Unidad Regional de Inmunología Clínica e Inmunodeficiencias, que lleva más de 25 años gestionando pacientes con problemas inmunitarios e inmunodeficiencias de la Región. Otras secciones son: Inmunoquímica e Inmunoalergia, Autoinmunidad e Inmunología Tumoral.

El titular de Salud valoró que el servicio "aspira a seguir creciendo, para que todas las pruebas inmunitarias y genómicas se realicen en la Región de Murcia, garantizando diagnósticos más precisos en menor tiempo, así como un ahorro económico".

50 ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

Para conmemorar el medio siglo de existencia del Servicio de Inmunología se ha organizado un ciclo de conferencias que se prolongará hasta el próximo año. La primera la ofreció el profesor Alfredo Corell Almuzara, catedrático de la Universidad de Sevilla, adjunto del Hospital Universitario Virgen del Rocío e inmunólogo y referente de divulgación científica en diferentes ámbitos y medios de comunicación.