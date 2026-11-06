Un servicio de transporte trasladará a los cartageneros que no puedan desplazarse a sus colegios electorales

Colegio electoral en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, habilitará un servicio de transporte para la jornada electoral del próximo 29 de noviembre con el fin de facilitar el ejercicio del derecho al voto a los electores del municipio que tengan dificultades para desplazarse por medios propios a los locales electorales o para acceder a los mismos.

Los electores que deseen beneficiarse de este servicio deberán apuntarse previamente y facilitar sus datos. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 17 de noviembre, han informado desde el Consistorio.

Para formalizar la solicitud, los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección secretariageneral@ayto-cartagena.es, indicando su nombre, apellidos y número de DNI junto a una imagen del documento, explicando la causa que le imposibilita el desplazamiento por medios propios. También deberán aportar el domicilio, un teléfono y un correo electrónico de contacto.