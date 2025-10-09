Los servicios de emergencia y municipales de Santomera permanecen en alerta ante los avisos por lluvia

SANTOMERA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha celebrado esta tarde una reunión de coordinación con los distintos servicios municipales y de emergencia ante las alertas meteorológicas activadas por la Aemet para los próximos días.

En el encuentro, presidido por la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, María José Gil, han participado la concejala de Educación, María Tornel, y el concejal de Deportes, José Antonio Martínez, así como representantes de Protección Civil, Policía Local y servicios municipales, con el objetivo de "reforzar la preparación y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Durante la reunión se han repasado los protocolos de actuación y se ha confirmado que todos los servicios de emergencia y municipales permanecen en alerta, listos para intervenir en caso necesario. Asimismo, se ha informado de la revisión preventiva de imbornales, alcantarillas y zonas especialmente vulnerables a inundaciones, con el fin de minimizar posibles daños.

Desde el Ayuntamiento han afirmando que mantienen un contacto permanente con la Comunidad Autónoma y la Dirección General de Emergencias para coordinar actuaciones y seguir la evolución de la situación meteorológica.

Por responsabilidad y ante la proximidad de la alerta roja en la provincia de Alicante, se ha decidido suspender mañana la actividad en los centros educativos de Santomera y Beniel, así como cerrar los centros sociales, culturales y deportivos del municipio. Una medida que se ha adoptado de manera consensuada con la Dirección General de Emergencias.

La edil ha apelado a la colaboración ciudadana y ha pedido "prudencia y responsabilidad", recomendando evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente las indicaciones oficiales del 1-1-2 y de los canales institucionales del Ayuntamiento.