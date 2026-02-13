La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, durante su visita al Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Los Servicios Sociales de la Región de Murcia atienden a una media de 90.000 personas al año, en el marco de una red dirigida a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que requieren más apoyo e intervención social.

En concreto, este recurso de atención individualizada atendió en 2025 a 94.000 personas, casi 9.000 más que en el ejercicio anterior, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad destina a estas actuaciones más de 11 millones de euros de financiación.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha visitado este viernes el Centro de Servicios Sociales del municipio para conocer los proyectos subvencionados por la Comunidad destinados a la atención a la infancia y a la soledad no deseada.

Ruiz ha destacado que "este trabajo coordinado de los profesionales de los Servicios Sociales, impulsado por los ayuntamientos en colaboración con la Administración regional, nos permite detectar necesidades y coordinarnos para ofrecer respuestas dirigidas a prevenir la exclusión, promover la igualdad y proteger a quienes más lo necesitan".

"Esta labor es fundamental para acercarnos a los ciudadanos, escucharlos y acompañarlos, mejorando así la atención social", ha agregado la consejera.

La coordinación entre Administraciones es el eje que permite promover la prevención, la inclusión y la intervención a través de una red regional en la que trabajan 847 profesionales, distribuidos en 154 sedes, que han realizado 134.465 intervenciones durante 2025, un 60% más que hace dos años.

"El compromiso del Gobierno regional por mejorar la calidad de los Servicios Sociales es firme y, con ese objetivo, el de fortalecer esta red de recursos esenciales para garantizar el bienestar de todas las personas, especialmente las más vulnerables, impulsamos diferentes proyectos de intervención social. Proyectos que desarrollamos siempre en colaboración con los ayuntamientos, a los que agradecemos su esfuerzo y su apoyo constante", ha añadido Ruiz.

Entre los recursos de la Comunidad destaca el Servicio de Acompañamiento Social Intensivo (SAI), que ofrece apoyo a personas en situación de vulnerabilidad grave, con el fin de favorecer su inclusión. Este acompañamiento permite ayudar a cerca de un millar de personas mediante un equipo formado por 60 profesionales.

Además, la Comunidad mantiene el programa 'ECO' para detectar situaciones de riesgo en la infancia y evitar su cronificación. Este servicio, que ofrece orientación a las familias y está dirigido a la prevención y a la intervención, ha beneficiado en el último ejercicio a 280 familias y a 663 menores.

Destaca también la contratación de 71 profesionales para reforzar los Servicios Sociales y la digitalización de los sistemas de cada municipio.

La consejera ha señalado que "estos avances han permitido disponer de unos Servicios Sociales más accesibles, innovadores y centrados en la persona, atendiendo a las necesidades de cada uno de los ciudadanos que requieren este apoyo, dando pasos significativos también en la interoperabilidad entre administraciones".

El Gobierno regional ha impulsado el Plan Regional de Servicios Sociales, que incluye medidas para dar respuesta a las necesidades de más de 90.000 personas en situación de vulnerabilidad, con actuaciones dirigidas a mejorar la red de recursos y reforzar la atención social.

ATENCIÓN A MÁS DE 4.000 PERSONAS EN MOLINA DE SEGURA

En el último año, los Servicios Sociales de Molina de Segura han atendido a 3.676 personas y han registrado un total de 5.182 intervenciones. Se trata de unas actuaciones financiadas por el Ayuntamiento con más de tres millones de euros que cuentan con la colaboración de la Administración regional, que ha aportado una inversión de cerca de medio millón.

Ruiz ha conocido durante la visita el funcionamiento de los proyectos desarrollados en este municipio, entre ellos, 'Menores en Red', dirigido a fortalecer el trabajo en red en la atención integral a menores y familias en situación de vulnerabilidad, financiado por el Gobierno regional con más de 30.000 euros de fondos Next Generation.

La consejera ha asistido a una de las reuniones del Grupo Motor de este proyecto, en el que participan educadores, psicólogos y trabajadores sociales, y ha comprobado el desarrollo del proyecto 'Acompañándote', dirigido a evitar la soledad no deseada en las personas mayores, promover su desarrollo personal y conectarlas con su entorno. Desde su puesta en marcha hace cinco meses ha atendido a 53 mayores.

Este proyecto cuenta con una financiación de 67.500 euros de Fondos Next Generation concedida por el Ejecutivo murciano.