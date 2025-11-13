La sexta edición de 'Murcia en la vitrina' llevará la cultura a 30 escaparates de la ciudad el 22 de noviembre

Presentación de la sexta edición de 'Murcia en la vitrina' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado la sexta edición de 'Murcia en la vitrina', un festival que tiene por objetivo impulsar el comercio local y acercar la cultura a la ciudadanía, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los asistentes podrán disfrutar de talleres, danza, recitales y actuaciones musicales en distintos puntos del centro de la ciudad.

El acto de presentación se ha celebrado en el Centro Municipal Gastronómico con la asistencia, además del concejal Jesús Pacheco, de la edil de Talento Joven y Espacio Público, Sofía López-Briones, y la presidenta de la Cámara de Comercio, Miryam Fuertes.

Durante toda la jornada, los escaparates de 30 comercios del casco urbano se transformarán en escenarios culturales, acercando el talento artístico local al público y poniendo en valor el comercio de proximidad.

Esta edición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, dirigida por Jesús Pacheco, está organizada por la Cámara de Comercio de Murcia.

La finalidad es reunir en un mismo espacio al público, el comercio de proximidad y la cultura popular. Durante todo el día se celebrarán seis actuaciones simultáneas de entre 30 y 40 minutos en los escaparates de los comercios participantes.

La programación estará organizada en cinco bloques, lo que permitirá a los viandantes diseñar su propia ruta y disfrutar del mayor número posible de espectáculos según sus preferencias.

Pacheco ha destacado que "el comercio de cercanía siempre ha sido una seña de identidad de Murcia" e invitó a todos los murcianos y visitantes a "disfrutar de las actuaciones de 'Murcia en la Vitrina' y conocer de primera mano no solo los productos, sino también la cercanía y el trato personalizado que ofrecen los comercios de la ciudad".

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Miryam Fuertes, ha subrayado que "se trata de un evento donde cultura y comercio de proximidad se dan la mano. Las tiendas forman parte de la vida de la ciudad y también pueden ofrecer experiencias culturales. Proponemos un sábado diferente, donde el paseo por el centro de Murcia se convierte en una experiencia cultural enriquecedora, disfrutando del talento artístico local".