B-Side Festival 'toca el cielo' en la celebración de su 20º aniversario con la edición más exitosa de su historia

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Molina de Segura (Murcia) ha recibido este fin de semana una nueva edición de B-Side Festival, que ha reunido a más de 25.000 espectadores a lo largo de toda una programación que incluyó desde una velada de bienvenida y Baby B-Side (con las canciones y cuentos de Dr. Sapo) el viernes 5, B-Side Tapas el sábado 6 por la mañana y la gran sesión festivalera final en el Recinto REMO, con las actuaciones destacadas de Viva Suecia, Dani Fernández, Carlos Sadness, Pignoise, Elyella, Delaporte y Besmaya.

Todo ello organizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura, Crash Music y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. La Plaza de España de la localidad registró un lleno absoluto en el 'Pre B-Side', de entrada libre, con un cartel formado por Vosotras Veréis, ganadoras del concurso de bandas, Siloé y José Gómez B2B DLPIN como dj final.

Mucho humor desde el lado pop y actitud belicosa desde el punk, la mezcla de Vosotros Veréis refuerza la percepción de que las guitarras y los viejos conceptos románticos de una banda de toda la vida siguen tan vigentes como siempre, con temas como 'Yo nunca he', 'Ahora sé' o 'Que te vaya mal'.

Desde sus inicios más modestos, se notaba que Siloé apuntaba al envite a grandes. La banda vallisoletana está triunfando con su mezcla de pop y rock con folk y electrónica hasta lograr su propia identidad. Cientos de conciertos y decenas de festivales en apenas dos años les avalan.

En una actuación que no cayó nunca en la dinámica se celebraron desde las iniciales 'Sangre en las venas' o 'Reza por mí', como el homenaje a Blur en 'Song 2' o las esperadas 'Si me necesitas, llámame' y 'Todos los besos'.

SEGUNDA JORNADA

La música volvió a encenderse al mediodía del sábado con la media docena de propuestas de B-Side Tapas, con actuaciones cerca de establecimientos de restauración de la localidad (Plaza de la Región Murciana, Plaza Santa Bárbara y calle Jesuita Hernández. El acelerado pop rock jovial de Querido Diablo y la mezcla de indie y rock alternativo de Jonny Sueños tomaron la Plaza de la Región Murciana.

La cartagenera Noa Caleo con su sello de autora y personal voz y Rata, un enérgico y eléctrico 'power dúo' hicieron lo propio en la Plaza Santa Bárbara. Mientras que Noelia Hernández, almeriense flamante ganadora de la segunda edición del Proyecto Vivero, iniciativa de Crash Music, con sus canciones emocionales y Pedriñanes 77, con su lograda amalgama de géneros, conquistaron la calle Jesuita Hernández.

El ampliado Recinto REMO recibió la esperada sesión principal, que se desarrolló desde las seis de la tarde hasta bien entrada la madrugada, con casi 12 horas de música. Besmaya es la banda liderada por Javi Ojanguren y Javi Echávarri y tuvieron el honor y la responsabilidad de ser los encargados de abrir las actuaciones del Recinto principal.

En plena efervescencia juvenil, su directo deja un tanto al margen los matices urbanos que se aprecian en sus grabaciones desde el estudio, primando aquí su vertiente más pop rockera donde siempre se llevan la palma la híper bailable 'Tu carita' o 'Como Fórmulas Uno', el concierto corrió de manera vertiginosa hasta explotar en el coreada 'Matar la pena' y un medley final.

Las guitarras y los ritmos rápidos siguieron con Pignoise. La banda de Álvaro Benito y compañía lució con un repertorio bien sustentado en riffs veloces de guitarra, muchos de ellos con una cadencia y sonoridad muy castiza. 'Nada podrá salvarte', la vibrante 'Sigo Llorando Por Ti' o 'Sube a mi cohete' prendieron la algarabía hasta las esperadas 'Nada que perder', 'Estoy enfermo' o 'Te entiendo'.

DANI FERNÁNDEZ, VIVA SUECIA Y CARLOS SADNESS, TRIPLETA TRIUNFAL

La tripleta más esperada de la velada llegaba con las actuaciones de Dani Fernández, Viva Suecia y Carlos Sadness. Pese a su todavía innegable juventud (no llega a los 35 años) la arrasadora popularidad de Dani Fernández 'reconcilia' con las viejas formas de éxito del pop rock.

Madera de rockero de autor, canciones orgánicas donde luce guitarras, ya sea con la cornúpeta de la Gibson SG o la sencilla belleza de la Fender Stratocaster. Dani Fernández hizo alusión a la cultura musical y la apuesta de la comunidad murciana por la música, que hizo sonar a través de un repertorio incuestionable, con temas como 'Joderme la vida', con la que abrió, o la hermosa 'Solo tienes que avisar', canción dedicada a su hija cuando no había nacido.

La actuación todavía regalaría otros momentos destacados, como el ya habitual homenaje a Supersubmarina versionando su canción homónima. Al ritmo de 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar' concluyó un concierto que dejó flotando en el aire papeles de colores y esperanza de futuro.

El estado de dulce de Viva Suecia y el hecho de 'jugar en casa' auguraba una catarsis colectiva en su concierto en B-Side Festival. Pero hay ocasiones en las que las expectativas se quedan cortas.

En una actuación que contó con medidas inclusivas de la Fundación Music For All como bucle magnético, mochilas vibratorias, subtitulado e intérprete de lengua de signos -de Molina de Segura-, la banda de Rafa Val y compañía salió a morder desde el arranque con la seguridad de quien sabe que tiene detrás una producción y puesta en escena potente y un repertorio con el que el público canta todas y cada una de las estrofas y estribillos.

Autenticidad cimentada por una trayectoria forjada en pequeños escenarios, sobre lomos de rock, unas veces más liviano y otras claramente influenciado por el rock americano de grandes estadios. Desde 'Bien por ti' hasta 'El bien', los casi 12.000 espectadores del recinto principal de B-Side corearon todos y cada uno de los temas. Con mención especial para la colaboración de Dani Fernández en 'Lo siento'. Energía, luces, una banda sonando con un empaque elogiable y las explosiones de color redondearon un concierto para el recuerdo.

Es innegable que quien es capaz de crear también un mundo propio con una inmensa facilidad es Carlos Sadness. Su indie tropicalista no deja lugar a dudas y el autoproclamado 'Tropical Jesus' llevo a la implosión a los presentes desde su 'Chocolate y nata' o 'Todo estaba bien', a su encanto diminutivo entre 'Isla morenita', 'Ahorita', 'Personita buena' u 'Ojitos lindos'.

Sombrero vaquero y porte blanquinegro, a veces con ukelele, otras sin él, Carlos Sadness se deslizó entre los mimos y su mensaje de amor construido a través de un discurso difícil de igualar, cerrando con 'Feliz feliz', 'Te quiero un poco' y '¡Qué electricidad!', festivo cierre.

Si durante todo el festival los cambios entre bandas fueron amenizados por las sesiones de Sedo DJ, para el tramo final quedaban todavía dos propuestas de lo más bailable: Elyella y Delaporte. Los primeros son un dúo de productores y djs españoles compuesto por ELLA y M*N*, creando una impactante arquitectura sonora construida alrededor de la electrónica, el pop y el rock, todo ello siempre mezclado con su enérgico espectáculo.

El cierre lo puso Delaporte, un dúo que ya se puede considerar 'clásico' en los festivales, como también lo es que finalice su actuación con Sandra entre el público. Antes ya se habían ganado a los más trasnochadores con su electro pop aprehensible y melódico como 'Un jardín', 'Ni un beso', 'Rendición', la divertida 'Me la pegué', 'Cariñito' o 'Tecno rico'.

Agotar entradas en un día, despachar casi 3.000 nuevas entradas en pocas horas tras la ampliación de aforo o el éxito de ayer confirman a B-Side Festival como uno de los eventos musicales del verano con mayor proyección y crecimiento de los últimos años. Una excelente manera de celebrar su vigésimo aniversario y de encarar la siguiente década.