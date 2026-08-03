Sierra Espuña se convierte en laboratorio natural para reforzar los bosques frente al cambio climático

Ensayos en vivero forestal con plantas inoculadas para evaluar la eficacia de los hongos micorrícicos - CARM

MURCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha puesto en marcha en el Parque Regional de Sierra Espuña un proyecto pionero de biotecnología forestal destinado a reforzar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, mediante la creación de un banco de micorrizas autóctonas que permitirá mejorar la supervivencia de las plantas utilizadas en repoblaciones forestales.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, se desarrolla en un contexto marcado por varios años consecutivos de sequía extrema y aumento sostenido de las temperaturas, factores que condicionan cada vez más la regeneración natural de los montes y el éxito de las actuaciones forestales.

El proyecto concluye a finales del presente año. La directora general, Inmaculada Torres, ha explicado que este proyecto "representa una nueva forma de gestionar los espacios naturales, más innovadora, más científica y más adaptada a la realidad climática de la Región de Murcia".

Según ha indicado, "Sierra Espuña vuelve a situarse como un espacio de referencia, no solo por su valor ambiental, sino por su capacidad para generar conocimiento útil para otros territorios mediterráneos que afrontan problemas similares de sequía, desertificación y pérdida de suelo fértil".

El proyecto se basa en el estudio y aprovechamiento de hongos micorrícicos, microorganismos que viven en simbiosis con las raíces de las plantas y que actúan como aliados naturales para mejorar la absorción de agua y nutrientes esenciales.

Estos hongos favorecen la resistencia de la vegetación frente al estrés hídrico, la sequía y la salinidad, al tiempo que contribuyen a regenerar la estructura del suelo y aumentar su biodiversidad microbiana.

En Sierra Espuña se han catalogado cerca de 200 especies de hongos, de las que aproximadamente un 33 por ciento son micorrícicas, lo que convierte a este espacio natural en un enclave idóneo para desarrollar esta iniciativa.

La actuación contempla la recogida de muestras en campo, el aislamiento de hongos autóctonos en laboratorio, la producción de inóculo micorrícico adaptado a las condiciones del Parque y su posterior aplicación en vivero forestal sobre plantas destinadas a repoblación.

"Frente a un escenario climático cada vez más exigente, no se trata solo de plantar más, sino de plantar mejor y con más garantías de supervivencia", ha subrayado Inmaculada Torres, quien ha añadido que "la innovación ambiental permite aprovechar recursos presentes en la propia naturaleza para hacer que nuestros bosques sean más fuertes y estén mejor preparados ante el cambio climático".

El desarrollo técnico del proyecto será llevado a cabo por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia, que aportará su experiencia en microbiología del suelo y garantizará el rigor científico de los trabajos.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses y cuenta con una inversión de 14.561 euros, cofinanciada por fondos FEDER en un 60 por ciento.

Un modelo exportable al arco mediterráneo Además de su aplicación directa en Sierra Espuña, el proyecto permitirá generar conocimiento útil para otros territorios sometidos a condiciones climáticas similares.

La Región de Murcia, por su exposición a la aridez, la escasez hídrica y el incremento de temperaturas, se consolida así como un territorio de ensayo para soluciones de adaptación climática aplicadas a la gestión forestal.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática destacó que "la Región de Murcia tiene la oportunidad de convertir una dificultad, como es su vulnerabilidad climática, en una fortaleza científica y ambiental. Las soluciones que hoy se prueban en nuestros montes pueden servir mañana como referencia para otros espacios del Mediterráneo", ha afirmado.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional refuerza su apuesta por una gestión forestal basada en la innovación, la investigación aplicada y las soluciones naturales, orientada a conservar a largo plazo uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región y a mejorar la capacidad de respuesta de los bosques murcianos ante los efectos del cambio climático.